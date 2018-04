Sztrájk miatt 800 járatot törölt a Lufthansa

A bértárgyalásokhoz kötődő sztrájk miatt a Lufthansa német légitársaság kénytelen volt törölni nyolcszáz járatát a keddi napra. A vállalat arra kéri az utasokat, hogy a reptérre indulás előtt ellenőrizzék járatuk állapotát awebhelyen.A sztrájk miatt a Lufthansa több budapesti járatát is törölte. A napi öt frankfurti járatból a Lufthansa hármat törölt, nem indul el Budapestről a 1335-ös, a 1337-es és a 1345-ös sem. A Wizz Air járata menetrend szerint közlekedik. Münchenbe kedden négy járatot hirdetett meg előzetesen a német légitársaság, ezek közül a 1677-es, illetve a 1681-es nem indul el Budapestről.A Ver.di szakszervezet felhívására a frankfurti, a müncheni, a kölni és a brémai repülőtéren a földi csomagkezelő és támogató személyzet, valamint a reptéri tűzoltóság egy része is munkabeszüntetést tart kedd hajnal 5 óra és délután 18 óra között. Emiatt a Lufthansa 1600 menetrend szerinti járatából nyolcszázat törölt, köztük 58 nagy távolságú járatot. A járattörlések mintegy 90 ezer utast érintenek. A menetrend várhatóan szerdán áll helyre.A Lufthansa hétfőn alternatív menetrendet tett közzé, és arra kérte az utasokat, hogy a Lufthansa.com webhelyen ellenőrizzék járatuk állapotát. Azok az utasok, akik megadták eltérhetőségüket a légitársaságnak, SMS-ben vagy e-mailben kapnak értesítést. Az elérhetőségi adatok bármikor ellenőrizhetők és frissíthetők a www.lufthansa.com webhely "My Bookings" területén. Az utasok a Facebookon és a Twitteren is kérhetnek automatikus tájékoztatást járataikról.A Lufthansa azokat az utasokat, akiknek a járatait nem érinti sztrájk, arra kéri, hogy érkezzenek korábban a repülőtérre, mivel várakozásra lehet számítani. A járat érintettségétől függetlenül, a Lufthansa minden olyan utasa, aki keddre foglalt repülőjegyet Frankfurtból és Münchenből induló vagy oda érkező járatra (a SWISS által üzemeltetett járatok kivételével), ingyen módosíthatja foglalását egy hét napon belüli másik járatra.Németországon belül az utasok - szintén a járat érintettségétől függetlenül - vonattal is utazhatnak. Ehhez Deutsche Bahn vonatjegyre kell átváltaniuk repülőjegyüket a Lufthansa.com webhely "My Bookings" felületén.Németországban több szakszervezet felhívására tartanak a következő napokban figyelmeztető sztrájkokat bérköveteléseik nyomatékosítására, és nemcsak a négy repülőtéren, hanem több városban és régióban is munkabeszüntetés várható a tömegközlekedéstől kezdve, a bölcsődéken és kórházakon keresztül a szemétszállításig.A nagy szakszervezetek, így a Ver.di, a GEW és a DBB, 6 százalékos béremelést követelnek, és azt akarják, hogy legalább havi 200 euróval emelkedjen a közalkalmazottak jövedelme. Az állam nevében tárgyaló belügyminisztérium szerint a 6 százalékos követelés nyilvánvalóan túl magas, és lehetetlen teljesíteni.