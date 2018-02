Sztrájkra készülnek a miskolci Bosch-nál

Február 12-re 2 órás általános sztrájkot hirdetett az Életre Tervezett Munkavállalók Országos Szakszervezete (ÉTMOSz) a miskolci Robert Bosch Energy and Body Systems Kft-nél, miután megrekedtek a bértárgyalások a felek között - közölte Janik Tamás a szakszervezet elnöke az MTI-vel.



Tájékoztatása szerint elkötelezettek a békés megoldás mellett, de a munkáltató a szakszervezet által kezdeményezett kollektív munkaügyi vitától elzárkózik, ezért a szakszervezeti tömörülés csütörtökön sztrájkbizottság felállítása mellett döntött. Nem maradt más választása a munkavállalóknak, mint a munkabeszüntetés nyomásgyakorló eszközéhez nyúlni - hangsúlyozta.



Ismertette: a szakszervezet 19 százalékos béremelést és lojalitási bónuszt kér a munkaviszonyban eltöltött évek után, valamint a cafeteria keretösszeg növelését, 360 ezer forintra.



A cég kommunikációs szervezete az MTI-vel azt közölte: a dolgozók 99 százaléka a béremelést tartalmazó munkaszerződés-módosítást aláírta és az emelt bérek kifizetése ez alapján történik a szokott időben. A gyárban a már elfogadott, emelt fizetéseken felül bevezették a hűségbónuszt is.



A Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. vezetése a kétórás figyelmeztető sztrájk bejelentését tudomásul vette és a jogszabályokban foglaltak szerint jár el - tették hozzá.