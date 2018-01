Tállai: papírmentes ellenőrzési rendszert vezetett be a NAV

Papírmentes, online ellenőrzési rendszert vezetett be a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) - mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti és adóügyekért felelős államtitkára az MTI-nek.



Tállai András közölte: a rendszer bevezetésével az ellenőrzésre kiválasztott adózónak az iratanyaggal nem kell felkeresnie az adóhivatalt, a szükséges dokumentumokat "egy kattintással" elküldheti.



Ugyanakkor az online ellenőrzés nem kötelező, csak egy lehetőség, amelyet az adóhivatal kínál az ügyfeleinek - tette hozzá.



Mint elmondta: az a céljuk, hogy mindenki otthonról, kényelmesen intézhesse adóügyeit az interneten keresztül.



Ezzel kapcsolatban emlékeztetett arra, hogy idén több mint négymillió magánszemély helyett a NAV tölti ki az személyi jövedelemadó-bevallást, illetve a vállalkozóknak jövedéki adóbevallási-tervezetet is küld.



A januártól elérhető online ellenőrzés pedig újabb lépés a teljes elektronikus ügyintézés felé vezető úton - fűzte hozzá.



Arról is beszámolt, hogy a NAV már több online-ellenőrzést indított, és az elsőt, három munkanap alatt le is zárta.



A kiutalás előtti ellenőrzésre kiválasztott vállalkozót a revizorok felhívták, és tájékoztatták arról, hogy az ellenőrzéshez szükséges iratokat elektronikusan is megküldheti. Az adózó élt a lehetőséggel, és elektronikusan küldte meg többek között az áfa-analitikát, a számlákat és a bankszámla-kivonatokat - mondta az államtitkár.



Az ellenőrzésre kiválasztott vállalkozó személyesen nem találkozott a revizorokkal, és a megbízólevél tárhelyére érkezésétől számított három munkanapon belül már az ellenőrzést lezáró jegyzőkönyvet olvashatta - tette hozzá.



Megjegyezte: az online-ellenőrzés az adminisztrációcsökkentés mellett jelentős megtakarítást is eredményez, hiszen az ellenőrzéshez szükséges iratokat nem kell fénymásolni, megspórolható a posta- és szállítási költség, továbbá a papír-megtakarítás miatt környezetvédelmi szempontból is hasznos.



Az online-ellenőrzést bárki választhatja, aki rendelkezik elektronikus aláírással - közölte Tállai András.