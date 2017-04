Targoncákat és plottereket árverez az Auchan

Értékesíti nagyteljesítményű plotternyomtatóit és elektromos gyalogkíséretű targoncáit az Auchan Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. A Hp és Epson plotternyomtatók, printerfejek és tartalék festékek, továbbá a könnyű és közepes nehézségű anyagmozgatási feladatokra specializálódott targoncák eladására a cég az egyre népszerűbb online árverést, és az ipari árverések hazai szervezőjét, az Intergavel Kft.-t választotta.



„A most eladásra kínált többféle plotter ideális választás azon otthoni, kisirodai környezetben, vagy külön részlegen dolgozó, marketinggel és vizuális megjelenítéssel foglalkozó szakemberek számára, akiknek A0+ méretben van szükségük egy megfizethető, ugyanakkor kiváló minőségű, nagy formátumú nyomtatóra. Az árverésre került eszközök emellett kiváló megoldást jelenthetnek építészek, belsőépítészek és mérnökök, illetve építőipari- és géptervezők számára is" – nyilatkozta Kocsis Csaba, az aukciót szervező Intergavel ügyvezetője.

Az Intergavel több mint tízéves tapasztalata szerint mindig is a targoncák voltak az online árverések egyik legnépszerűbb tételei, hiszen ezekre számos vállalkozásnak szüksége van, ezért várhatóan ez az aukció is igen népszerű lesz a vásárlók körében.



Úgy tűnik, hogy egyre többen látják be: az online ipari árverések átláthatók, egyértelműek, és gyakorlatilag minden gondot levesznek az eladók válláról. Ugyanakkor a vevőknek kivételes lehetőséget kínál az Intergavel olyan eszközök beszerzésére, amelyek új ára lehet, hogy túlterhelné a vállalkozás büdzséjét.

„Volt, hogy egy teljes gyár berendezését kellett – igaz, több fordulóban – elárverezni, és nem ritkák a speciális megbízások sem, a gazdaság szinte minden területéről. Van olyan partnerünk, aki rendszeresen rajtunk keresztül értékesíti használt eszközeit, és szinte mindegy, miről van szó" – tette hozzá Kocsis Csaba.

Vonzó lehet az érdeklődők számára, hogy az eladó egy megbízható, stabilan működő cég, hiszen így garantált, hogy rendszeresen karbantartott, napi használatból származó gépekhez jutnak a licitek nyertesei.