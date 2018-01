Tavaly először csoportszinten is nyereséges volt a Nemzeti Közművek Zrt.

Hozzátette, hogy az elmúlt év az NKM számára "az építkezésről szólt", idén pedig az egész vertikum csaknem 600 milliárd forint árbevételt érhet el.



Az interjúból az is kiderül, hogy a csoport teljes körű otthonszolgáltatóvá kíván válni, és új termékekkel is versenybe száll az ügyfelekért, főleg a villamos energia területén.



Kóbor György beszélt arról, hogy a csoportban munkaerőhiány van, hiszen az iparág "láthatóan öregszik". Szükség lesz egy egységes javadalmazási és juttatási rendszer bevezetésére is, mert a villany- és gázvezeték-szerelőket könnyen elcsábítják az ország más részein folyó vagy külföldi beruházások - tette hozzá az elnök-vezérigazgató.