Teljes körű áfacsökkentésre számít az idei évben a tejágazat

A kétéves válság utáni felépülés jegyében telt 2017, mind a tejpiac egészét, mind az egyes piaci szereplők szintjét tekintve. A felvásárlási árak és a tejtermékek átadási árai is növekedésnek indultak, a piaci helyzet stabilizálódott. A tavalyi évben kismértékben ugyan, de a növekedett a tehénállomány is - mutatott rá Mélykuti Tibor.



Hozzátette ugyanakkor, hogy a főbb tejtermékek belföldi értékesítésében a tavalyi év mérlege nem kifejezetten pozitív. A fogyasztói folyadéktej, azon belül is a legnagyobb arányt képviselő 1,5 százalék zsírtartalmú UHT tej belföldi értékesítésében például jelentősnek mondható, 12 százalékos visszaesés volt tapasztalható az előző évhez képest.



A Tej Terméktanács elnöke szerint a tavalyi áfacsökkentés hatása pozitív volt, de mivel a magyar folyadéktejpiacon meghatározó UHT és ESL tejekre nem terjedt ki, az idehaza értékesített tejek csupán 16-18 százalékát érintette. Az áfacsökkentést jelen formájában nem érzik meg a jellemzően UHT tejet vásárló nagycsaládosok és kisnyugdíjasok - mondta Mélykuti Tibor, aki szerint fontos lenne, hogy már az idei év második felétől az összes fogyasztói folyadéktej része lehessen az áfacsökkentésnek. Így a hazai tejipar még tovább tudná növelni az UHT piacon a hazai tejek arányát.