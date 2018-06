Tesco, Coop, Spar a sorrend a kiskereskedelemben Magyarországon

Tavalyi teljesítménye alapján változatlanul a Tesco a legnagyobb forgalmú kereskedelmi lánc Magyarországon, csaknem 809 milliárd forintos becsült bruttó forgalommal - közölte a Trade magazin hétfőn az MTI-vel.



A kiskereskedelmi toplistát közreadó szaklap tájékoztatása szerint a második és a harmadik helyezett sem változott; a Coop 604 milliárd, a Spar 562,5 milliárd forintos bruttó forgalmat ért el 2017-ben.



A gyorsan forgó fogyasztási cikkek (FMCG) piacán a rangsorban ismét a CBA a negyedik, 508 milliárd forintos bruttó forgalommal.



Változás is történt a listán, a Lidl 450 milliárd forintos bruttó bevétellel az ötödik lett tavaly a 2016-os hatodik pozíció után. A diszkontlánc a Reált előzte meg, amely bruttó 398 milliárd forintos forgalmával a hatodik helyen végzett.



Az Auchan 363,5 milliárd forintos bevétellel maradt a hetedik, a Penny Market 260 milliárd forinttal a nyolcadik és az Aldi 208 milliárddal a kilencedik.



A dm 93,9 milliárd forintos forgalmával megőrizte tizedik helyét, a Rossmann pedig 78,4 milliárddal ismét a tizenegyedik lett.



A toplistán összességében minden lánc növelni tudta bevételét az előző évihez képest.



Hermann Zsuzsanna, a Trade magazin főszerkesztője a közleményben kiemelte: az FMCG-szektor egésze jól teljesített, köszönhetően a fogyasztás emelkedésének, a bizalmi index kimagasló értékének, a növekvő béreknek és a munkanélküliség csökkenésének.



Értékelése szerint ugyanakkor a munkaerőhiány egyre súlyosabb, amelyre a technológiai fejlesztések nem mindenhol és nem minden cég számára nyújtanak jövőbeli megoldást. A törvényi előírások mellett a munkaerőhiány is nagymértékű béremelést kívánt meg a cégektől tavaly, és ez az elvárás nehéz helyzetet teremtett a kisebb cégeknél, a kevés alkalmazottal dolgozó kisboltok esetében. Hozzátette azonban azt is, hogy bár a kisboltok száma tovább csökkent, az egy boltra vetített forgalmuk viszont nőtt.



A közlemény szerint a fogyasztók oldaláról jellemző volt tavaly a prémium márkák iránti kereslet növekedése és az egészséges életmódra való még fokozottabb figyelem, amely az innovációk egyik fő motorja.