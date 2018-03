Teszt: az olcsóbb matracok is tudják azt, amit a félmilliósok

31 matrac laboratóriumi tesztje alapján egyszemélyes matracért nem érdemes százezer forint felett, kétszemélyes esetén pedig 120.000 forint felett áldozni. Bár tartósság és a pontrugalmasság szempontjából jól teljesítettek a tesztelt matracok, a gerincoszlopot a legtöbb matrac nem támasztotta alá megfelelően.



A Tudatos Vásárlók Egyesülete 31 (rugós, hab, hibrid, latex) matracot tesztelt laboratóriumban nemzetközi fogyasztóvédelmi szervezetekkel együtt. Vizsgálták többek között az alátámasztást, nedvességáteresztő képességet, pontrugalmasságot és a tartósságot. Egy Ikea és egy Magniflex matrac lett a győztes, legalább annyit tudnak, mint a közel félmilliós termékek, csak jóval kevesebbért.



Szakértők 5 különböző márka termékeit tesztelték laboratóriumban. Arra voltak kíváncsiak, hogy a matracok mennyire jó alátámasztást nyújtanak alváskor, könnyen beleizzadunk-e, mennyire megy össze, ha ráfekszünk. Mivel jó esetben nem évente cseréljük a matracunkat, jogos kérdés, hogy milyen tartósak – a laboratóriumi tesztelés során erre is fény derült.



Jó hír, hogy a vizsgált termékek között nem volt kirívóan rosszul szereplő termék. Az összesített részeredmények alapján mindegyik termék 60% fölött szerepelt. 17 matrac pedig 70% vagy ennél jobb eredményt ért el.



Árnyalja a képet, hogy miközben a matrac fő feladata, hogy megfelelően alátámassza a testünket alvás közben, vagyis ne süppedjünk bele túlzottan, vagy ne legyen túl kemény és ne változzon a gerincoszlop helyzete az ideálishoz képest, úgy tűnik ebben a tesztelt matracok nem jeleskedtek. A termékek nagy része 2-3 pontot kapott a 0-tól 5-ig terjedő skálán, 3-nál jobb pontot egy sem. Hat matrac még a 2 pontot sem ért el, meglepő módon volt köztük egy közel 400 ezer forintos termék is. A teszt honlapján, külön erre a szempontra szűrve is kereshetünk terméket.



Ha egyszemélyes matracot szeretnénk venni, úgy tűnik, hogy nem érdemes több százezer forintot áldozni erre. Miközben egy Sealy, Magniflex vagy Tempur egyszemélyes matracért 200 ezertől akár fél millióig terjedő összeget is elkérnek, ugyanazt a minőséget hozzák45-150 ezer forint közötti áron kapható Ikeás termékek is, amelyek a lista élén végeztek 70% fölött.



A kétszemélyes matracoknál is hasonló a helyzet. A legtöbb pontot egy 200 ezer forintos rugós matrac kapta, viszont közel olyan jól teljesített ugyanannak a márkának több sokkal olcsóbb terméke.



A lista élére került termékek közös nevezője, hogy elég tartósak, így valószínűleg több évig tudjuk majd használni őket, továbbá nem töppednek össze, ha ráfekszünk, vagyis nem érezzük az oldalunkban az ágyrácsot. Pontrugalmasság szempontjából is viszonylag jól szerepeltek, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a termékek többségénél nem lejt az egész matrac abba az irányba, ahol ülünk vagy fekszünk, ami főleg kétszemélyes matracoknál nagy előny.



Rossz hír az izzadósabb fogyasztóknak, hogy a lista élén szereplő matracok közül több csak közepes vagy annál gyengébb pontot kapott a nedvesség áteresztő képességre.