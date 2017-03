Teszt: sok a cukor és az allergén anyag a gyümölcsjoghurtokban

Tudatos Vásárlók Egyesülete tesztjének első három helyezettben közös, hogy mindegyik több gyümölcsöt tartalmaz, mint cukrot, viszont az első kivételével mindegyik tartalmaz aromát és színezéket is. Első lett a Virágoskút bio málnás-szamócás joghurt, második a Desira földiepres joghurt, harmadik a Nöm Fasten epres joghurt.A lista végén 9 termék végzett, mivel 10 pontot sem értek el: Eridanous Greek Style joghurt eperkészítménnyel, Zott Szívecske joghurt eper, Danone könnyű és finom, Danone Actimel Kids eper-banán ízű joghurtital, Danone Frozen Élő joghurtkultúrát tartalmazó eperízű fermentált ital, Maly Gazda Joghurt - epres gyümölcságyon, Riska epres krémjoghurt, Danone Nap mint Nap Élő joghurtkultúrát tartalmazó, eperízű fermentált élelmiszerkészítmény, Frankenland Fit eper- sovány savanyú tejkészítmény.Közös bennük, hogy a legtöbbnek 5% alatt volt a gyümölcstartalma, több cukor volt bennük, mint gyümölcs, tartalmaztak aromát, színezéket is, néhány kivétellel potenciálisan allergizáló összetevőt is.Két termék a Danon Frozen és a Danon Nap mint nap joghurtital egyáltalán nem tartalmaz gyümölcsöt.Habár a nevükben is csak „eperízű" elnevezés szerepel, ami megfelel az Magyar Élelmiszerkönyvben szereplő előírásnak, de megtévesztő lehet a fogyasztó számára, hiszen a kiszerelése és a boltban való elhelyezése alapján nehezen különböztethető meg a gyümölcstartalmú joghurtoktól.Összesen 4 esetben a csomagolás alapján úgy ítélhető meg, hogy a gyártók kifejezetten a gyerekeket célozzák meg az adott termékkel. Ebből 2 termék mindössze 9 ponttal a lista végére került Danone Actimel Kids eper-banán ízű joghurtital valamint a Danone Frozen Élő joghurtkultúrát tartalmazó eperízű fermentált ital. A másik kettő 11 ill. 12 ponttal szintén elég gyengén szerepelt: Danett Danonino Eper, Ekomilk Land Epres ízű.

Mindegyik gyerektermékre jellemző, hogy alacsony a gyümölcstartalmuk (a Danone Frozen egyáltalán nem tartalmaz gyümölcsöt), több bennük a cukor mint a gyümölcs, van bennük aroma, és többnyire színezék is. Érdekesség, hogy a Danone két másik terméke gyümölcstartalom, ill. gyümölcs és cukor arányát nézve nem sokkal, de mégis jobban szerepelt, mint a gyártó kifejezetten gyerekeknek szóló terméke.A szintén gyerekeknek szánt Ekomilk Land Epres ízű terméknél nem derült ki a cukortartalom a csomagolásról. Mindenesetre gyümölcsből ez a termék is csak 5%-ot tartalmaz.A termékek közel felében volt valamilyen potenciálisan allergizáló hatású összetevő: két termékben karragén, háromban guargumi és 11 termékben kármint használtak színezékként.Az ár tekintetében nem találtak összefüggést: a gyerek és a „felnőtt" ill. jól szereplő és gyengébb termékek között is volt drágább és olcsóbb is.