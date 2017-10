Tesztelték, milyen tájékoztatást nyújtanak a lakáshitelekről a bankok

Milyen tájékoztatást kapnak a fogyasztók, ha lakáshitelt szeretnének felvenni?

Segítőkészek-e az ügyintézők?

Mire hívják fel a fogyasztók figyelmét?

Átadják-e az eligazodást segítő dokumentumokat?

Mekkora összegű hitelt kaphatnak?

Milyen futamidővel, milyen kamatozással?

Kell-e biztosíték, vagy elég-e a jövedelem?

feltételekről,

a költségekről,

biztosításról,

bankszámlanyitásról,

akciós ajánlatokról,

elbírálási időről,

benyújtandó dokumentumokról.

Összességében pozitív benyomásokkal zárult a teszt

Minden bank másra hívta fel kifejezetten a figyelmet

Fontos tudni



A jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló MNB rendelet meghatározza, hogy amennyiben az ügyfél, illetve adóstársak esetén az ügyfelek összesített igazolt havi nettó jövedelme alacsonyabb, mint négyszázezer forint, akkor a törlesztőrészlet nem lehet több mint, az összesített nettó jövedelem 50%-a, míg négyszázezer forint feletti jövedelem esetén a 60 %-a.

A szövetség munkatársai házaspárként (30 éves nő, 33 éves férfi) érdeklődtek a pénzintézeknél, akik fele-fele tulajdonban szeretnének lakást vásárolni, de még nem tudják, hogy új vagy használt lakást. Nincs még gyerekük, de kettőt terveznek, így felmerülhet a CSOK igénybevétele is. Rendelkeznek 6.000.000 Ft önerővel, és mindketten rendelkeznek állandó jövedelemmel, az egyik nettó 180.000 Ft munkabérrel, a másik egyéni vállalkozó kb. nettó 250.000 Ft havi jövedelemmel. Tartozásuk, lakáskasszájuk nincs, még nem néztek ki lakást sem, így nem tudják a hitel összegét sem.A következő kérdésekre keresték a válaszokat:Arra is kíváncsiak voltak , hogy a fenti adatok megadásával, milyen információkat mondanak el aVárakozni mindenhol kellett, illetve az is kiderült, hogy pénteken 12 órakor nem ajánlatos érdeklődni, mert hiába vannak nyitva 15 óráig a bankfiókok, már nem lesz elég ügyintéző. Azonban azokban az esetekben, amikor már nem volt ügyintéző, ott is azonnal adtak névjegykártyát, hogy a következő munkanapon kit kell keresni, kitől lehet időpontot kérni. Az is több helyen felmerült, hogy általános tájékoztatást bármelyik ügyintéző tud adni, de inkább a hitelezéssel foglalkozó kollégához irányítottak mindenkit, a pontosabb/szakszerűbb válaszok érdekében. Minimum 20-25 percig tartott egy-egy konzultáció, érdemben foglalkoztak a kérdésekkel, részletes tájékoztatást adtak.Mindenhol készítettek előzetes kalkulációt, akár több futamidő változatban, elhangzott, hogy feltétel az adott banknál vezetett folyószámla és legtöbbször a jövedelemnek oda kell érkeznie. A többféle részletes kalkulációt át is adták, hogy otthon is lehessen tanulmányozni.Adtak tájékoztatást a költségekről is, mint közjegyzői díj, értékbecslés díja, takarnet díj, de ezek egy részét beszámítják, ha valóban létrejön a szerződés. Kötelező lakásbiztosítást kötni jelzáloggal érintett lakáshitelek esetében, de egyéb biztosítás megkötésére nem kötelezhetők a hitelfelvevők. A CSOK feltételrendszeréről, a beszerzendő dokumentumokról is maradéktalanul informáltak, sőt a szükséges dokumentumok listáját is átadták.azzal kezdődött a beszélgetés, hogy a meglévő önerőt nem érdemes egészében felhasználni a hitelhez, hiszen a megvásárolt lakás után vagyonszerzési illetéket kell majd fizetni. Ennek mértéke az ingatlan vételárának 4 %-a, ami egy 25 millió forintos lakás esetében 1 millió forint, erre is kell tartalékolni. Minimum 20 % önerővel számolnak, maximum 80 % lehet a hitel összege. Specialitás az egyenlítő hitel, mely során megéri a bankszámlán pénzt tartani, mert bizonyos százalékát beszámítják, illetve kamatkedvezmények is széles körben rendelkezésre állnak. Devizahitel pedig nincs a kínálatban.a közszférás kedvezményre hívták fel kifejezetten a figyelmet, illetve arra, hogy a CSOK igénybevétele új lakásnál éri meg a legjobban. Létezik egy Törlesztési Védelem biztosítás, mely természetesen nem kötelező, de érdemes lehet megkötni, hiszen keresőképtelenség esetén nyújt biztonságot. Külön hangsúlyozásra került, hogy az adásvételi szerződésnek meg kell felelnie a bank alaki követelményeinek, mely feltételeket a honlapjukon lehet megtalálni.a mobilbankár szolgáltatást hangsúlyozták, 5 millió forint feletti hitel esetén a mobil ügyintéző akár az ügyfél lakására is kimegy tájékoztatást nyújtani, egy előre egyeztetett időpontban, és csak a szerződéskötésre kell bemenniük a feleknek a bankba. És kifejezetten legjobb konstrukcióként az Otthonteremtési Hitelt ajánlotta az ügyintéző új lakás vásárlásra/építésre, 3 vagy több gyermekes család esetén.telefonos ügyintézői tájékoztatásra hívták fel a figyelmet, amin keresztül minden fontos információhoz hozzá lehet jutni, illetve a honlapjukon is minden információ könnyen, érthető formában elérhető.esetében az önerő meglétének nem volt akkora jelentősége, mint a meglévő jövedelemnek. A jövedelem alapján készült a kalkuláció a felvehető hitelösszeg nagyságáról különböző futamidők tekintetében. Felajánlották, hogy közvetítőt is igénybe lehet venni, valamint kihangsúlyozták az előzetes hitelígérvény lehetőségét, mely 6 hónapig érvényes és garantálja, hogy az alapján az abban foglalt feltételekkel megkapja a hitelt a fogyasztó.Minden bank honlapján részletes információk találhatók, ezen kívül(MNB) is többféle összehasonlító oldallal segít választani a hitelek közül. Többek között a minősített fogyasztóbarát lakáshitel esetében itt lehet bővebben tájékozódni.