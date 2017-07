Tíz éve nem volt ilyen olcsó a kakaó

Juhász Gergely elmondta: a Nemzetközi Kakaószövetség (International Cocoa Organization - ICCO) márciusban azt jelezte előre, hogy a kakaó világpiaci kínálata hosszabb ideig meghaladhatja a keresletét. Alapvetően ennek a prognózisnak volt a következménye, hogy folytatódott a kakaó árának 2016 áprilisa óta tartó csökkenése. Az akkori, 3150 dolláros tonnánkénti ár idén februárig 2200 dollár alá esett, majd az ICCO előrejelzésére a következő másfél hónapban további 400 dollárral zuhant, így május elején már 1800 dollárba került a kakaó tonnája.



A vezérigazgató kifejtette: a túlkínálatot alapvetően az okozta, hogy a világ legnagyobb kakaófogyasztójának számító Kína visszafogta importját. Emiatt a legnagyobb globális kakaóbab-termesztő országokban, Elefántcsontparton és Ghánában, Európán belül pedig Hollandiában jelentős raktárkészletek halmozódtak fel.



A kereslet visszaesésére Elefántcsontpart úgy reagált, hogy csökkentette a termelőknek fizetett átvételi árat, a holland kakaóbab nagyfelvásárlói pedig több hétre felfüggesztették az átvételt - magyarázta Juhász Gergely.



Így az ICCO a kakaó árának további csökkenését sem tartja kizártnak. A piaci elemzők szerint azonban a termesztőknek ilyen alacsony átvételi árak mellett nincs elegendő forrásuk arra, hogy kakaóbab-ültetvényeiket gondozzák. Emiatt Juhász Gergely úgy véli, a mostani többlet mérséklődhet, aminek hatására az árcsökkenés is megállhat, sőt, akár enyhe emelkedés is elképzelhető.



Magyarországon évente mintegy 18 ezer tonna kakaó fogy, ami importból származik, ezért a kakaó - és az alapvetően a kakaóvajból kinyert csokoládé - idehaza is egyre kevesebbe kerül. A KSH jelentése szerint júniusban a kakaó és a csokoládé fogyasztói átlagára 1,6 százalékkal volt alacsonyabb az egy évvel korábbinál, az infláció viszont az év hatodik hónapjában 1,9 százalék volt.