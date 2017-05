Több millió eurót fizet a Google Olaszországnak adócsalás miatt

Az összeg kifizetését illetően a technológiai cég egyezett meg az olasz hatóságokkal annak érdekében, hogy így vessen véget a közel egy éve húzódó ügynek. A megállapodás emellett lefekteti a Google jövőbeni, az országban folytatott tevékenységéből származó társasági adó bevallásának feltételeit is.



Az olasz államkincstár hangsúlyozta, hogy továbbra is elkötelezett a multinacionális vállalatok adócsalásai elleni harcban. A maga nemében nem a Google az egyetlen óriáscég, amelyik az olasz államháztartásnak fizetni kényszerült: 2015 decemberében az Apple olasz leányvállalata kötött megállapodást szintén az olasz államkincstárral arról, hogy előbbi 318 millió eurót (99,2 milliárd forintot) fizet ki az utóbbinak. Idén április végén pedig az olasz sajtó arról számolt be, hogy a bíróság jelenleg is vizsgálja az Amazon internetes kereskedelmi óriáscég 2009 és 2014 közötti, helyi adóbevallását.