Több mindenre használható fel a kafetériakaeret

Bővítik a vállalkozások a béren kívüli juttatásokat, az idén már a diák- vagy lakáshitel-törlesztést is választhatják a dolgozók - olvasható a Magyar Idők csütörtöki számában.



A legtöbb vállalkozás meg is emeli a béren kívül adható juttatások összegét - mondta a lapnak a Liga Szakszervezetek elnöke. Mészáros Melinda szerint általánosságban az a jellemző, hogy ahol a bérek emelkednek, ott a kafetériakeret is bővül, jellemzően a versenyszférában.



A Munkástanácsok elnöke a Magyar Időket arról tájékoztatta, tárgyalásokat folytatnak a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel annak érdekében, hogy a közszolgáltató vállalkozásoknál tovább nőjön a kafetéria keretösszege, és ezzel is nagyobb legyen az állami cégek munkaerő-megtartó ereje.



Egyre népszerűbb elem a nyugdíj- és egészségpénztári hozzájárulás, amely a dolgozók öngondoskodását segíti. Több cég a kafetériakereten felül is ad ilyen jellegű juttatást. Szintén keresett a készpénzben adható évi 100 ezer forintos juttatás, vagy a rekreációs célokat is szolgáló Szép-kártya.



A vállalatok idén jellemzően 200-500 ezer forintos éves kafetériakeretet nyújtanak dolgozóiknak - olvasható a lapban.