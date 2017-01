Több mint ötven önkormányzat vet ki földadót

A napilap a Magyar Államkincstár táblázataira hivatkozva közölte, megállni látszik a földadó terjedése, alig féltucatnyi önkormányzat vezetett be ilyen új terhet január elsejétől.



A Világgazdaság emlékeztetett arra, hogy 2015 óta vethetnek ki adót az önkormányzatok minden olyan vagyonelemre, amire az állam még nem tette meg.



A földadót alkalmazó önkormányzatok többsége az időseket, illetve sokszor a helyben élőket vagy a kisebb gazdaságok tulajdonosait mentesíti a közteher megfizetése alól, amelynek általános mértéke hektáronként 5-10 ezer forint vagy aranykoronánként 200-400 forint.



Az önkormányzatok a földadó mellett a magas építményekre (adótornyokra), valamint a gépjárműadóval nem terhelt járművekre (traktorok) is kivetnek adókat, de van, amelyik a rendezetlen telkeket, házakat is adóztatja.