Több száz millióból képezne tudatos vásárlókat a kormány

A kormányhatározat szerint a földművelésügyi miniszter feladata egyebek mellett egy a vásárlók élelmiszerbiztonságra vonatkozó tudatosságának és tudásszintjének növelésére szolgáló program kidolgozása. Ebben közérthetővé kell tenni az élelmiszerek jelölését, az élelmiszerek minőségi jellemzőit, az előállításnál alkalmazott technológiákat, valamint a tárcavezetőnek ajánlásokat kell készítenie a hagyományos termékek megismertetésére, 2019. június 30-ig. A program megvalósításhoz a nemzetgazdasági miniszter jövőre 600 millió forintot, 2019-ben pedig 700 millió forintot biztosít.



Ezen felül a földművelésügyi miniszternek gyermekeket célzó élelmiszerlánc-biztonságról szóló tananyagot is ki kell dolgoznia és ingyenesen elérhetővé kell tennie, 2018. július 30-ig. A kormány erre a célra idén 150 millió forintot fordít, a finanszírozásért a nemzetgazdasági miniszter a felelős.



Szintén a földművelésügyi tárca vezetőjének a feladata, hogy a hiteles vásárlói tájékoztatás, szemléletformálás érdekében alakítsa ki az S-QR kód alapú Kiváló Magyar Élelmiszer védjegyet, a kapcsolódó elektronikus tudástárral együtt, 2018. december 31-ig. A nemzetgazdasági miniszter ehhez 2018-ban 130 millió forintot biztosít.



A földművelésügyi miniszternek kell megalkotnia a közétkeztetők és ételeik minősítésére is szolgáló "Minőségérzet növelése a közétkeztetésben" programot, 2017. december 31-ig. A program megvalósítását a nemzetgazdasági miniszter 2018-ban 50 millió forinttal támogatja.



A földművelésügyi miniszter feladata még, hogy a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) bevonásával bővítse ki az "Ételt csak okosan" és a Szupermenta programot, valamint a gyümölcsök, zöldségek minőségével kapcsolatos helyes fogyasztói elvárások kialakítására dolgozza ki a "Tökéletlen is lehet tökéletes" programot, 2018. december 31-ig. Mindezek megvalósításához a nemzetgazdasági miniszter jövőre 200 millió forinttal, 2019-ben pedig 20 millió forinttal járul hozzá.



A földművelésügyi miniszternek ezen felül 2018. június 30-ig erősítenie kell a Magyar Élelmiszerkönyv ismertségét, amely a közérthető közigazgatás jegyében segíti a vásárlói tudatosság kialakulását. Erre a feladatra a nemzetgazdasági miniszter 2018-ban 100 millió forintot biztosít.