Többet vásárolnak bankkártyával a magyarok

Továbbra is dinamikusan nő a bankkártyás vásárlások értéke és száma Magyarországon, ami nagy részben az érintős technológia gyors terjedésének köszönhető. Növekedett a második negyedévben a kibocsátott kártyák és a bankszámlák száma is - írja keddi számában a Világgazdaság a Magyar Nemzeti Bank statisztikáira hivatkozva.



A jegybank adatai szerint a belföldi üzletekben a második negyedévben végrehajtott vásárlási tranzakciók értéke meghaladta az 1335 milliárd forintot, ami 25,5 százalékos növekedés az egy évvel korábbihoz képest. Hasonló ütemben, 25,4 százalékkal emelkedett a belföldi vásárlási tranzakciók darabszáma is, és 190,5 milliót ért el az április elejétől június végéig tartó időszakban.



A vásárlási forgalom emelkedésében meghatározó szerep jutott az érintéses technológia terjedésének: az érintőkártyás vásárlások volumene több mint másfélszeresére, 823,8 milliárd forintra emelkedett egy év alatt. Ebben persze jelentős szerepet játszhatott, hogy a belföldön forgalomban lévő érintőkártyák száma 15 százalékkal, hétmillió közelébe emelkedett a június végéig tartó egy év alatt, míg a fogadásukra képes kártyaolvasó termináloké 36,9 százalékkal, 126 ezer fölé kúszott.



A vásárlási forgalmon belül - az előző évekhez hasonlóan - látványosan emelkedett az internetes, telefonos és postai megrendelésekhez kapcsolódó fizetési tranzakciók volumene is: ez az MNB adati szerint a második negyedévben 272,3 milliárd forintot ért el bel- és külföldön összesen, ami 41,1 százalékos bővülés.



Ami a pénzforgalmi infrastruktúrát illeti, a fizetési számláknál figyelemre méltó, 7,76 százalékos éves növekedést mutatott ki a jegybank, ami több mint 10,56 millió számlát jelentett. Emelkedett 2017 júniusához képest a forgalomban lévő bankkártyák száma is: közel másfél százalékos bővülést követően megközelítette a 9,1 milliót.