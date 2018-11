Tovább csökkent a közmunkások száma

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A kormány céljának megfelelően, vagyis hogy minél többen át tudjanak lépni az elsődleges munkaerőpiacra,A legtöbb közfoglalkoztatott továbbra is Kelet-Magyarországon dolgozik, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében.A munkaerőhiány jelentős szerepet játszik a csökkenésben, valamint a nagyobb fizetés is vonzó erővel bír. Emellett a kormány az elhelyezkedési juttatást is megduplázta novembertől, ami így 45 600 forintra emelkedik.Diplomások már alig dolgoznak a másodlagos munkaerőpiacon, és a középfokú végzettséggel rendelkezők is egyre többen hagyják el a közmunkát, ebből világosan látszik, hogy nagyrészt a legfeljebb általános iskolát végzettek helyezkednek el a legnehezebb a piacon, arányuk 60 százalék a közmunkások között.A közmunkások legnagyobb része szakképzettséget nem igénylő, vagy viszonylag gyorsan megtanulható munkakörökben (pl. építőipar, adminisztráció, vízügy) dolgozik, de ahogy az adatok is mutatják, számuk folyamatosan, gyorsuló ütemben csökken.