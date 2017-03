Továbbra sem fizetnek elosztói teljesítménydíjat a háztartások

Hangsúlyozták azt is, hogy akik egyáltalán nem táplálnak be a közcélú villamosenergia-rendszerbe, mentesülnek a teljesítménydíj alól.



A MEKH felidézte: nem terheli teljesítménydíj a 2017. március 31-e előtt üzembe helyezett háztartási méretű kiserőművek, valamint a március 31-e után üzembe helyezett, de 4 kW-nál nem nagyobb teljesítményű háztartási méretű kiserőművek üzemeltetőit.



Az elosztói teljesítménydíj alanyai a 4 kW-nál nagyobb teljesítményű háztartási méretű kiserőművek, azok esetében is a 4 kW feletti rész. A hivatal által megszabott elosztói teljesítménydíj ugyanakkor jelenleg nulla forint - jelezték a közleményben.



A MEKH hangsúlyozta: a háztartási méretű kiserőművet üzemeltető felhasználók a saját pillanatnyi termelésüktől és fogyasztásuktól függően hol betáplálásra, hol vételezésre veszik igénybe a közcélú villamosenergia-hálózatot. Ugyanakkor a hálózat működési és fejlesztési költségeihez az éves szaldóelszámolásnak köszönhetően alig járulnak hozzá, ami jelentős előny számukra.



A közlemény szerint a villamosenergia-rendszer használatáért minden fogyasztó, így a lakossági fogyasztók is fizetnek rendszerhasználati díjakat, döntően az elfogyasztott árammal arányos mértékben. Így - leegyszerűsítve - a szaldóelszámolási rendszer következtében a háztartási méretű kiserőművek által nem fizetett rendszerhasználati díjakat végső soron a többi rendszerhasználó befizetései fedezik - írta közleményében a MEKH.



A hivatal tájékoztatása szerint a háztartási méretű kiserőművek száma és beépített teljesítménye az utóbbi években ugrásszerűen nőtt, évente átlagosan megduplázódott. Míg 2010-ben a háztartási méretű kiserőművek teljesítőképessége 1,263 megawatt (MW) volt, 2015-ben már 128,863 MW.



Közölték, az elosztói teljesítménydíj egy átlagos háztartás energiafogyasztásához méretezett (maximum 4 kW teljesítményű) új kiserőmű üzemeltetője számára, valamint az akár nagyobb teljesítményű háztartási méretű kiserőművel már rendelkező felhasználók számára semmilyen többletterhet nem jelent.



Egy 4 kW teljesítményű napelem a hazai napsütéses órák számát tekintve évente - elhelyezési módtól függően - körülbelül 4000 kWh villamos energiát termel, egy átlagos háztartás igényeit bőven fedezi, és továbbra sem kell ebben az esetben teljesítménydíjat fizetni. A MEKH ezért állapította meg a 4 kW-ban teljesítményhatárt - közölték.



A MEKH szerint az elosztói teljesítménydíj célja, hogy a 4 kW-nál nagyobb teljesítményű háztartási méretű kiserőművet üzemeltető felhasználók továbbra is élvezhessék a közcélú hálózat létéből, illetve az éves szaldóelszámolásból fakadó előnyöket, ugyanakkor a közös teherviselés jegyében hosszú távon ők is járuljanak hozzá a rendszer működési és fejlesztési költségeihez.



Az új díj léte egyben arra is ösztönöz, hogy a háztartások a jövőben lehetőleg olyan teljesítményű napelemet telepítsenek, amely jobban igazodik a háztartás fogyasztási igényeihez, mert így elkerülhető, illetve minimalizálható a teljesítménydíj-fizetés - olvasható a közleményben.