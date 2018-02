Turisztikai Szövetség: a magyar vendéglátásnak a minőséget kell megcéloznia

A magyar vendéglátás ár-érték aránya elismerten kedvező, de az ágazat további fejlődése érdekében a minőséget és a fizetőképes külföldi keresletet kell megcéloznia - mondta Princzinger Péter, a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány kuratóriumának elnöke szombaton az M1 aktuális csatorna esti műsorában. Közölte: a tavalyi vizes világbajnokság alatt a budapesti szállásárak elérték az osztrák főváros árait, de ez elsősorban nem a megnövekedett keresletnek köszönhető, hanem annak, hogy jobban fizető vendégek érkeztek Magyarországra.



Kiemelte, hogy a belföldi vendéglátás nem egységes, hiszen a régiós vetélytársakkal szemben is versenyképes vállalkozások mellől még nem tűntek el a szabálytalanul működő cégek. Az előbbieknek kedvez a vendéglátás áfájának további csökkentése, amely egyúttal a vendéglátásban dolgozó vállalkozások bérköltségeinek növekedését is ellentételezi - tette hozzá.



Princzinger Péter szerint az ágazat legfontosabb feladata a jól képzett munkaerő ösztönzése, hogy a vendéglátásban dolgozók ne menjenek külföldre, a munkaerőpiacra belépők Magyarországon álljanak munkába. Hangsúlyozta, hogy az ágazatnak számos fejlesztésre - egyebek között képzéseket biztosító kompetenciaközpontra - is szüksége volna. A turisztikai kínálat összetett rendszer, amelynek egységes színvonalat kell biztosítania minden területen - mutatott rá a kuratóriumi elnök.