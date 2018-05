Úgy tűnik, már nem nagyon lesznek olcsóbbak a hitelek

A márciusig tartó egy évben is tovább csökkentek a lakossági hitelek kamatai. Egyes termékeknél ugyanakkor már láthatóan lassul a mérséklődés üteme, sőt idén az első negyedévben akadt példa a kamatok enyhe emelkedésére is - írja szerdai számában a Világgazdaság.



A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint a forintlakáshitelek átlagos éves kamata 4,13 százalékot ért el márciusban, ez 39 bázisponttal alacsonyabb az egy évvel korábbinál. 2018 első negyedévében ugyanakkor már nem csökkent, hanem szűk sávban - 4,05 és 4,13 százalék között - ingadozott a jegybank által kimutatott átlagos ráta, vagyis a teljes forintlakáshitel-piacon már megszakadni látszik az évek óta tartó, gyakorlatilag folyamatosan csökkenő trend.



A forintalapú fogyasztási kölcsönök közül a gépjárműhitelek kamatai csökkentek a legnagyobb mértékben a márciusig tartó egy év alatt: a márciusra kimutatott átlagos érték kereken két százalékponttal kevesebb az egy évvel korábbinál.



Szintén jelentősen, 138 bázisponttal esett 12 hónap alatt a folyószámlahiteleknél kimutatott átlagérték is, ami viszont még így is meghaladja a 19 százalékot - leginkább a kamatozó hitelkártya-követelések árfelhajtó hatása miatt.