Új irodába költözött a szegedi Antavo - A divatra váltottak - Megkapták az online üzleti világ Oscarját

Jó, de mit csinálnak?

– Munkánk arra koncentrál, hogy a márkák, a kereskedők meg tudják tartani az ügyfeleiket, de ennek csak egy szelete a hűségprogram, amihez ugye vásárolni is kell – mondja Kecsmár Zsuzsa. Nemcsak a pénzköltést jutalmazza a rendszerük, hanem a fontos dolgokat is, egy sportos cégnél például a heti kihívást, a futást is. Értékelik egyebek között azt is, ha valaki újrahasznosítás céljából visszaviszi a használt ruhát. Ez a modell túlmutat az átlagos hűségprogramokon, hírlevélkampányokon.

Az Antavo egy Szegedről indult startup vállalkozás, online szoftvereiket öt kontinens több mint 30 ezer vállalkozása használta már. A 2012-ben alapított cég az elmúlt évben komoly szakmai sikereket könyvelhetett el: megháromszorozódott a bevételük, valamint 14-ről 40-re nőtt az alkalmazottaik száma. Ennek köszönhető, hogy budapesti és londoni irodájuk mellett új szegedi helyszínre költöznek: a Kelemen utcai Mayer-ház emeletén alakítottak ki egy új, 400 négyzetméteres irodát. A mai kor követelményeinek megfelelő, ízléses, fugázott téglafalak uralta irodabelsőben kaptak helyet a munkaállomások. Ezen túl hangulatos étkező – falán egy sárgára fényezett biciklivel –, pihenőrész és „intim telefonfülkék" is segítik a kollégákat.Az online üzleti világ Oscar- díjának is nevezik az eCommerce Awards Excellence-t, amelyen nemzetközi cégekonline kampányai versenyeznek egymással. Nagy-Britannia legrangosabb internetes kereskedői díjának „Legjobb e-mail marketing kampány" kategóriájában lett győztese a szegedi Antavo, ami kiemelkedő nemzetközi siker a cég életében. Az elismerést szeptember végén vették át Londonban az Antavo igazgatósági tagjai, Kecsmár Zsuzsa és Rohini Contractor.A díjat egy neves nemzetközi divatcéggel, a LuisaViaRomával közös, újszerű online hűségprogram kialakításáért kapták. Megtudtuk, ez lényegében egy születésnapi e-mail volt, amelyet a luxusdivatcég ügyfelei kaptak, ám olyan hatékony lett, hogy több bevételt hozott a vállalkozásnak, mint az összes többi e-mail-kampány. Mára főként a divatiparban működő cégeket célozzák meg – országhatárok nélkül –, de a Pepsivel is dolgoznak együtt.Egy informatikusra másfél nem informatikus, marketinges és értékesítő jut, vagyis ez a vállalkozás más, mint a Szegeden dolgozó szoftverfejlesztő cégek. Ezt hangsúlyozta Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester is az iroda megnyitóján, és azt, hogy nemzetközi mezőnyben versenyképeset alkotott a folyamatosan fejlődő startup.Jelenleg öt nemzet is képviselteti magát a munkatársak között, és folyamatosan bővíteni szeretnék az Antavo csapatát. A nemzetközi „stáb" része San Gadsby is, a fiatalember a marketingvezetőként dolgozó cégalapítótól, az irodabemutató háziasszonyától, Kecsmár Zsuzsától hallott a szegedi lehetőségről. Nagy-Britanniában autókölcsönzéssel foglalkozott, és jó alkalomnak tartja, hogy kipróbálja magát egy gyorsan növekvő cégnél. Munkája során az angliai értékesítő csapatot segíti Szegedről.