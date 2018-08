Új módszer akadályozhatja meg a határon a korrupciót

Nemcsak a jelen, de a jövő adócsalóit is kiszűrheti az adóhivatal - írja szerdai számában a Magyar Idők. A lapnak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nemrégiben kinevezett új vezetője, Sors László arról is beszélt, hogy új módszer akadályozhatja meg a határon tevékenykedő pénzügyőrök körében a korrupciót.



Az adóhivatalnak azért kell dolgoznia, hogy az adófizetőknek kevesebb adót kelljen befizetniük: ha a lehető legtöbb szereplő befizeti azt az adót, amennyit a törvény alapján kellene, akkor az államhoz a mainál nagyobb összegek folynak be, a több bevétel pedig sok más mellett megalapozhatja az adók csökkentését is - mondta, hozzátéve, hogy az adóhivatal nem elégedhet meg csupán azzal, hogy megkeresi és megbünteti a szabályszegőket.



Ezt figyelembe véve vezetői időszaka alatt három fő szempontot tart majd szem előtt: tökéletesíteni kell az adóbeszedések rendszerét, emelni kell a szolgáltatások színvonalát, továbbá tenni kell a hivatal és azon keresztül a gazdaság versenyképességéért is. Kitért arra, hogy az online számlázás sokféle előnyt nyújt, először is, hogy valós időben megakadályozhassák az adócsalásokat, vagyis menet közben beavatkozhassanak, megelőzve, hogy a bűnözői körök kárt okozzanak az államnak. De a rendszer arra is módot ad, hogy azonosítsák azokat a szereplőket, akik a jövőben válhatnak adócsalóvá. Felismerhetők ugyanis bizonyos jelek, amelyek arra utalnak, hogy az adott vállalkozás rövidesen lekanyarodhat a jogszerűség útjáról - fejtette ki.



Leszögezte: a korrupciót nem tűrhetik el. Elmondta, hogy a határon dolgozó pénzügyőrök esetében már gondolkodnak egy olyan rendszeren, amely számottevően csökkentené a korrupció lehetőségét, elemzik például az úgynevezett rotációs rendszert, vagyis azt, hogy a pénzügyőrök csak meghatározott időt töltenének egy helyen.