Újabb pályázatok segítik a vállalkozásokat

Fehér Éva Asszony az IR Intelligens Régió® Üzleti Kommunikációs Kft. ügyvezető igazgatójának tájékoztatása szerint az alábbi nyitott pályázatok tekinthetők meg aoldalon:GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAMKÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKGAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAMVÁLLALKOZÁSOKVIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAMVIDÉKFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMKÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKTERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMKIZÁRÓLAG MEGYEI JOGÚ VÁROSOKNAK (GFO 321)TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMNEM KIZÁRÓLAG MEGYEI JOGÚ VÁROSOKNAKEMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMORSZÁGOS FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. - OFAKÖRNYEZETI ÉS ENERGIAHATÉKONYSÁGI OPERATÍV PROGRAM - KEHOPKÖZIGAZGATÁS– ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS- FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (KÖFOP)A magyar gazdaság életében mindig is meghatározó szerepet töltöttek be a mikro-, kis- és közepes vállalkozások. Ezek a cégek jelentik ma is a magyar gazdaság motorjait. Az alábbi közelmúltban megjelent és hamarosan benyújthatóvá váló felhívásokra különös tekintettel felhívom a figyelmet, melyek célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatása, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság, illetve digitális gazdaság megerősítése.

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól lehetséges.A Felhívás keretében mikro-, kis- és középvállalkozások igényelhetnek vissza nem térítendő támogatást feldolgozóipari fejlesztéseik támogatásához 25-250 millió Ft összegben, legfeljebb 50%-os támogatási intenzitás mellett.A Felhívás keretében lehetőség nyílik új eszközök, gépek beszerzésére, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítására (ehhez kapcsolódó gyártási licenc, know-how beszerzésére), megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazására, infrastrukturális és ingatlan beruházásokra, és információs technológia-fejlesztésre is.A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 21 Mrd forint.A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól lehetséges.A Felhívás keretében mikro-, kis- és középvállalkozások igényelhetnek vissza nem térítendő támogatást fejlesztéseik támogatásához 5-25 millió Ft összegben, legfeljebb 50%-os támogatási intenzitás mellett. Szabad vállalkozási zónának minősülő településeken megvalósuló fejlesztések esetén ágazati korlátozás nélkül igényelhető támogatás, szabad vállalkozási zónán kívül a vállalkozások feldolgozóipari beruházásai támogathatók.A Felhívás keretében lehetőség nyílik új eszközök, gépek beszerzésére, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítására, megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazására, információs technológia-fejlesztésre és online megjelenés kialakítására is.A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 30 milliárd forint.Az igényelhető kölcsön összege: minimum 1 millió Ft – maximum 1000 millió Ft.Jelen felhívás keretében a 651/2014/EU rendelet I. melléklet szerint Mikro-, Kis- és Középvállalkozások (gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, egyéni cég valamint szövetkezet) nyújthatnak be hitelkérelmet.A Felhívás meghirdetésekor a támogatási programra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 4,5 milliárd Ft, amelyből a vissza nem térítendő támogatás keretösszege: 2 milliárd Ft, a kölcsön keretösszege: 2,5 milliárd Ft.A felhívás keretében támogatási kérelmek benyújtása 2017. február 08-tól lehetséges.A Felhívás vissza nem térítendő támogatás és kölcsön együttes biztosítása révén a vállalkozások számára az informatikai beruházási kiadások, illetve a teljes bekerülési és üzemeltetési költségek csökkentését lehetővé tevő, az internetalapú szolgáltatásokra, intelligens kliensek és eszközök használatára épülő üzleti cloud computing megoldások hazai piaci fejlesztését támogatja.A felhívás keretében legalább 25%-os saját forrással, standard eljárással, egyablakos rendszerben igényelhető vissza nem térítendő támogatás valamint kölcsön. A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön egyidejű igénybevétele kötelező.Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 17,5 millió Ft, maximum 175 millió Ft lehet. Az igényelhető kölcsön összege: minimum 20 millió Ft, maximum 300 millió Ft lehetA vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség maximum 35%-a lehet. A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön összegének aránya a projekt összköltségen belül maximum 75%-a lehet. A vissza nem térítendő támogatás összegének kisebbnek kell lennie a kölcsön összegénél.A Felhívás meghirdetésekor a támogatási programra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 112,5 milliárd Ft.amelyből vissza nem térítendő támogatás összege: 37,5 milliárd Ft,kölcsön összege: 75 milliárd Ft.A felhívás keretében támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 31-től lehetséges.A felhívás célja, hogy vissza nem térítendő támogatás és visszatérítendő pénzügyi eszköz támogatásként kedvezményes kamatozású kölcsön együttes biztosítása révén segítse a szabad vállalkozási zónák területén kívül a feldolgozóipari ágazatban és a szabad vállalkozási zónák területén a fenti tevékenységi korlátozás nélkül, a fejleszteni kívánó KKV-k olyan kapacitásbővítő beruházásait, amelyek pénzügyi szempontból életképesek, jövedelemtermelők, képesek kitermelni a forráshoz jutás költségeit is, ugyanakkor a pénzpiacokon egyáltalán, vagy nem kellő mennyiségben jutnak finanszírozási forráshoz.A felhívás keretében legalább 10%-os saját forrással, egyszerűsített eljárással, egyablakos rendszerben igényelhető vissza nem térítendő támogatás valamint kölcsön. A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön egyidejű igénybevétele kötelező.Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege 5 millió és 50 millió Ft között, az igényelhető kölcsön összege 10 millió Ft és 145 millió Ft között lehet, úgy, hogy az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás összegét. A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható költségének 30%-a lehet.A felhívás keretében lehetőség nyílik új eszközök, gépek beszerzésére, információs technológia-fejlesztésre, új informatikai eszközök és szoftverek beszerzésére (ehhez kapcsolódó gyártási licenc, know-how beszerzésére) és infrastrukturális és ingatlan beruházásokra.A Felhívás meghirdetésekor a támogatási programra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 91,53 milliárd Ft.amelyből vissza nem térítendő támogatás összege: 59,45 milliárd Ft,kölcsön összege: 32,08 milliárd Ft.A felhívás keretében támogatási kérelmek benyújtása 2017. február 8-tól lehetséges.A felhívás hozzájárul az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának megújuló energiaforrások felhasználásával történő javítására irányuló beruházások megvalósításához vissza nem térítendő támogatás és kölcsön formájában. Egyszerre szolgálja a környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítését, a környezetterhelés és a felhasznált primer energia mennyiségének csökkentését, illetve a vállalkozások rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítését.A felhívás keretében legalább 10%-os saját forrással, egyszerűsített eljárással, egyablakos rendszerben igényelhető vissza nem térítendő támogatás valamint kölcsön. A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön egyidejű igénybevétele kötelező. A vissza nem térítendő támogatás mellett jelen konstrukció a piacinál jóval kedvezőbb feltételeket kínáló kölcsönt is biztosít. A megvalósítandó projekt tehát vissza nem térítendő támogatásból, kölcsönből és önrészből tevődik össze, amelyek együttesen határozzák meg a projekt teljes költségét.Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege 3 millió és 50 millió Ft között, az igényelhető kölcsön összege 3 millió Ft és 50 millió Ft között lehet, úgy, hogy az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás összegét. A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható költségének 45%-a lehet.A Felhívás meghirdetésekor a támogatási programra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 39,4 milliárd Ft, melybőla vissza nem térítendő támogatás keretösszege: 17,5 milliárd Ft,a kölcsön keretösszege: 21,9 milliárd Ft.A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 31-től lehetséges.A felhívás vissza nem térítendő támogatás és kölcsön együttes biztosítása révén a vállalkozások hatékonyságát és jövedelemtermelő képességének erősítését kívánja elősegíteni a belső vállalati folyamatok hatékonyságának, a vállalatok közötti üzleti kapcsolatok, a hálózatbiztonság és a szolgáltatások minőségének javításán, a hatékony tudásmenedzsment érdekében a különböző vállalatirányítási és egyéb üzleti (vezetői döntéstámogató és információs, elektronikus iratkezelési, ellátási és ügyfélkapcsolati, csoportmunka, távmunka stb.) rendszerek, megoldások bevezetésén és összehangolásán, a felhőalapú (IaaS, PaaS és SaaS) és egyéb online elérhető üzleti szolgáltatások bevezetésének és használatának ösztönzésén keresztül.A felhívás keretében legalább 10%-os saját forrással, egyszerűsített eljárással, egyablakos rendszerben igényelhető vissza nem térítendő támogatás valamint kölcsön. A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön egyidejű igénybevétele kötelező.Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege 1 millió és 24 millió Ft között, az igényelhető kölcsön összege 1,25 millió Ft és 37,5 millió Ft között lehet, úgy, hogy az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás összegét. A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható költségének 40%-a lehet.A felhívás keretében lehetőség nyílik információs technológia-fejlesztésre (informatikai eszközök, immateriális javak beszerzésére), szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj elszámolására és tanácsadás, szolgáltatás, betanítás igénybevételére.A támogatási kérelmek benyújtása 2017. február 2-től lehetséges.A felhívás célja, hogy vissza nem térítendő támogatás és kölcsön együttes biztosítása révén segítse az újszerű infokommunikációs ötletek piaci termékké és szolgáltatássá fejlesztését, bevezetését és üzleti hasznosítását, és a már külpiaci tevékenységet folytató IKT mikro-, kis- és középvállalkozások újabb nemzetközi piacokra lépésének elősegítését. Mindezen célok eredményeként megvalósulhat az IKT mikro-, kis- és középvállalkozások által előállított termékek és szolgáltatások piacosítása, illetve exportképességének és versenyképességének növekedése.A felhívás keretében legalább 10%-os saját forrással, egyszerűsített eljárással, egyablakos rendszerben igényelhető vissza nem térítendő támogatás valamint kölcsön. A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön egyidejű igénybevétele kötelező.Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege 2 millió és 40 millió Ft között, az igényelhető kölcsön összege 2,5 millió Ft és 50 millió Ft között lehet, úgy, hogy az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás összegét. A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható költségének 40%-a lehet.A felhívás keretében lehetőség nyílik – többek között – piaci információk beszerzésére, külföldi szakkiállításokon, konferenciákon, egyéb rendezvényeken való részvételre, piacra jutás támogatására, tanácsadás igénybevételére és külpiaci tevékenységért felelős, belföldön foglalkoztatott munkatárs(ak) tevékenységére is.A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 105 milliárd Ft,amelyből a vissza nem térítendő támogatás: 70 milliárd Ft,a visszatérítendő támogatás: 35 milliárd Ft.A felhívás keretében támogatási kérelmek benyújtása 2017. február 08-tól lehetséges.Felhívás célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek támogatásával, amelyek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, továbbá ezek prototípusainak kifejlesztését eredményezik.A megvalósítandó projekt vissza nem térítendő támogatásból, kölcsön részből és önerő részből tevődik össze, amelyek együttesen határozzák meg a projekt összes elszámolható költségét.A felhívás keretében legalább 10%-os saját forrással, egyszerűsített eljárással, egyablakos rendszerben igényelhető vissza nem térítendő támogatás valamint kölcsön. A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön egyidejű igénybevétele kötelező.Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50 millió forint, maximum 500 millió forint. Az igényelhető kölcsön összege minimum 25 millió Ft, maximum 250 millió Ft.A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható költségének 55%-a lehet.Bővebben a fentebbi tartalmakról a következő linken olvashat: