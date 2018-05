Újabb visszahívási akció érik a Daimlernél

A Bild am Sonntag német lap beszámolója szerint világszerte 40 ezer Mercedes Vito és 80 ezer Mercedes C-osztályú modellt érinthet a visszahívás, a Spiegel lap jelentése szerint viszont akár 600 ezer is lehet a visszahívásra kijelölt járművek száma.



A német szövetségi közúti közlekedési hatóság, a KBA (Kraftfahrt-Bundesamt) a héten csütörtökön jelentette be, hogy "több ezer" Mercedes Vito modell visszahívására kötelezte a Daimler német járműgyártó csoportot. A KBA megítélése szerint az 1,6 literes, Euro 6 környezetvédelmi besorolású dízelmotorral szerelt Mercedes-Benz Vito kisbuszoknál nem felel meg az előírásoknak két programbeállítás a kipufogógáz tisztítását végző berendezés vezérlésében. A KBA a csütörtöki tájékoztatás szerint 6300 ilyen jármű visszahívására és szervizelésére kötelezte a céget. A Daimler szintén csütörtökön jelentette be, hogy vitatja a KBA megállapításait, és kész bíróság előtt rendezni a vitát.



A társaság ezzel kapcsolatban csütörtöki közleményében kiemelte, hogy a Vito eleve része volt a tavaly nyáron indított visszahívási akciónak, amelyben több mint hárommillió Mereceds-Benz gyártmány motorvezérlő szoftverét frissítik. Vasárnapi lapértesülések szerint a visszahívásra kijelölt modellek a francia Renault autógyártól származó és a Daimler által továbbfejlesztett dízelmotorral rendelkeznek. Dieter Zetsche, a Daimler vezérigazgatója hétfőn hivatalában keresi fel Andreas Scheuer szövetségi közlekedési minisztert a visszahívási akció részleteinek megbeszélésére