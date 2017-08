A Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatal (OIE) előírásai szerint Magyarország 2017. augusztus 24-én visszanyerte madárinfluenzától mentes besorolását - közölte a Földművelésügyi Minisztérium (FM) az MTI-vel.



A tájékoztatás szerint a teljes országra vonatkozó kedvező státusz elismerését követően újra megnyílhatnak a harmadik országok piacai a magyarországi élő baromfi és baromfitermék szállítmányok előtt. Bognár Lajos országos főállatorvos a korábban hozott importkorlátozások feloldása érdekében levélben tájékoztatja valamennyi partnerország illetékes hatóságát a kedvező besorolásról.



Az uniós és hazai jogszabályokban előírtak szerint az utolsó korlátozás alatti területet május 24-én oldotta fel az állategészségügyi hatóság.



A járvány újbóli megjelenésének megelőzése érdekében egyes intézkedések továbbra is érvényben maradnak - hangsúlyozta a szaktárca.



Az állományok be- és újratelepítésének részletes feltételeit tartalmazó országos főállatorvosi határozat jelenleg is érvényes, a baromfikat továbbra is zárt helyen kell etetni, itatni, valamint a takarmányt zárt helyen kell tárolni.



A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma 2016. november 3. és 2017. április 21. között 240 baromfiállományban, 200 vadmadárban és 10 fogságban tartott madárban mutatta ki a magas patogenitású madárinfluenza H5N8 törzsének jelenlétét.



A betegség Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy és Veszprém megyei állományokat érintett.



A leginkább sújtott kacsa- és libatartók részére ezen kívül csekély összegű jövedelempótló támogatást dolgozott ki a Földművelésügyi Minisztérium, az érintett feldolgozók megsegítésére, a támogatási tervezet kidolgozása folyamatban van - közölte az FM.