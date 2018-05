Utolsó figyelmeztetés - Éjfélkor lejár a határidő

Ma a NAV minden budapesti és megyeszékhelyen lévő központi ügyfélszolgálata este 8-ig tart nyitva, és várják azokat, akik a tervezettel, bevallással 1+1 százalékkal kapcsolatban segítséget kérnek. Aki egyetért a tervezetben foglaltakkal és nem tesz semmit – őstermelőket és áfás magánszemélyeket kivéve –, annak május 22. után automatikusan bevallássá válik a tervezete.



Május 22-én éjfélig lehet átnézni, elfogadni, kiegészíteni a NAV által készített szja-bevallási tervezetet, amit legegyszerűbben az ügyfélkapuval rendelkezők tehetnek meg a NAV honlapjáról elérhető netes felületen. Aki nem véglegesíti a tervezetet, nem is nézi át, annak – az őstermelőket és áfás magánszemélyeket kivéve – automatikusan válik bevallássá a tervezete május 22. után.



Az őstermelők és az áfa fizetésére kötelezett magánszemélyek részére készített bevallási tervezet azonban csupán egy „ajánlat", ami nem válik automatikusan bevallássá.

Tehát ezeket a tervezeteket ki kell egészíteni az önálló tevékenység, illetve az őstermelői tevékenység jövedelmével, és az ahhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségekkel. Ha nem egészítik ki, nem módosítják az adóbevallási tervezetet, az nem válik május 22-én hivatalos személyijövedelemadó-bevallássá ebben a körben. Ha nem módosítja a bevallási tervezetét vagy saját maga nem készít és nem nyújt be szja-bevallást, a NAV tizenöt napos határidővel tájékoztatja, hogy pótolja a hiányt. Ha ez elmarad, akkor a NAV ötvenezer forint mulasztási bírsággal büntetheti a mulasztó őstermelőt, illetve áfafizetésre kötelezett magánszemélyt.



Az egyházaknak és a civil szervezeteknek felajánlható 1+1 százalékokról szóló rendelkező nyilatkozat papíron vagy személyesen is benyújtható a NAV-hoz a központi ügyfélszolgálatokon akár este 8 óráig, elektronikusan pedig éjfélig.