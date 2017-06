Változások júl. 1-től - Drágul a cigi, ugrott a köztisztviselők szabadnapja

Június 30-ig kellett minden földhasználónak a parlagfű elleni védekezni. Ha a földhasználó ezt elmulasztotta, akkor a kormányhivatal szombattól egyrészt növényvédelmi bírságot szabhat ki, másrészt úgynevezett közérdekű védekezést rendelhet el.A közérdekű védekezés azt jelenti, hogy belterületi ingatlanon a jegyző, külterületi ingatlanon pedig a kormányhivatal a földhasználó költségére elvégezteti az irtást, tehát a mulasztó földhasználónak a bírságon kívül a védekezés költségeit is utólag meg kell térítenie.A növényvédelmi bírság 15 ezertől 5 millió forintig terjedhet.A parlagfű bejelentő rendszer a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal oldalán.a cigaretta adója 16 200 forint lesz, plusz az eladási ár 25 százaléka, de legalább 29 200 forint ezer darabonként. A vágott dohány kilója után 17 300 forintot kell fizetni az év második felétől, a szivar és szivarka adója az eladási ár 14 százaléka, de legalább 4180 forint lesz ezer szálanként.Az Országgyűlés által tavaly júniusban elfogadott új jövedékiadó-törvény a kőolaj világpiaci árához köti az üzemanyagok jövedéki adóját. Az adómértékek a kőolaj világpiaci árának függvényében negyedévente módosulhatnak.Az adóhatóság honlapján közölt adatok szerint a kőolaj hordónkénti átlagára - amely meghatározza az üzemanyagok jövedéki adójának július elsejétől hatályos mértékét - 51,257 dollár volt az április 1. és június 15. közötti időszakban.Ötven dollár feletti világpiaci árnál az adó mértéke az ólmozatlan benzin esetében literenként 120 forint, ha azonban a világpiaci ár legfeljebb 50 dollár, akkor 125 forint. A gázolaj esetében 50 dollár feletti árnál 110,35 forint, legfeljebb 50 dolláros árnál pedig 120,35 forint az adó, az ólmozott benzin és a petróleum esetében pedig 124,20, illetve 129,20 forint.Az üzemanyagok jövedéki adója legutóbb április 1-jén módosult: akkor a benzin jövedéki adója 5 forinttal, a gázolajé 10 forinttal csökkent, miután az első negyedévben ötven dollár fölé, 55,105 dollárra emelkedett a kőolaj átlagára.Szombattól a lakástakarékoknál az úgynevezett kiutalási időszak két hónapra csökken majd az eddigi három hónapról.Emellett többen juthatnak áthidaló kölcsönhöz is, mivel az eddigi 75 százalék helyett mostantól már szabad eszközeik 90 százalékát helyezhetik ki a pénztárak.A szabad felhasználású Diákhitel1 konstrukció kamata július 1-jétől az első félévi 3,35 százalékról 2,3 százalékra csökken, a kötött felhasználású Diákhitel2 ügyfelekre eső része továbbra is 2 százalék.A korábbi szabályhoz képest változás, hogy a jövedéki kiskereskedő jövedéki terméket készpénzfizetéssel nem szerezhet be. Ez alól kivétel az adóraktárból vagy kisüzemi bortermelőtől történő beszerzés, maximum 200 ezer forintig.A jövedéki engedélyes gazdálkodónak meg kell újítaniuk az engedélyüketAz adóhatóság már megküldte az adózók nyilatkozatában megjelölt értesítési ügyfélkapus tárhelyre az új engedélyeket.Az új jövedéki szabályozás szerint ahhoz, hogy a jövedéki típusú engedélyesek tevékenységüket július 1-je után is folyamatosan végezhessék, az engedélyeket meg kell újítani.Egyszerűsítés is leszA sokféle adóraktári engedélytípus helyett az új szabályozás egyféle adóraktári engedélyt ismer, de a jövedéki termékek továbbra is adóraktárban állíthatók elő és tárolhatók az adófizetésig. Szintén július 1-jétől az adóraktár-engedélyeseknek napi bontásban kell adatot szolgáltatniuk az adóhatóságnak.A jövedéki ügyek néhány kivételével csak elektronikusan intézhetők.Papíralapon lehet intézni a magánfőzők bejelentési kötelezettségét, valamint a párlat adójegy igénylését, a külföldi személyek jövedéki ügyét, a hivatalból magánszeméllyel szemben indított és lefolytatott jövedéki ügyet, illetve a kizárólag bérfőzést végző adóraktár nyilvántartás-vezetését, adatszolgáltatását.Július elejétől székhelyszolgáltatás alapjául a jövőben csak olyan ingatlan szolgálhat, amely a székhelyszolgáltató kizárólagos tulajdonában áll, a legtöbb professzionális székhelyszolgáltató azonban ma Magyarországon bérelt irodában nyújtja ezeket a szolgáltatásokat.A reklámadó kulcsa egységesen 7,5 százalék lesz a második félévben. Az adót azon vállalkozásra róják ki, amelyeknek a reklám közzétételéből származó nettó árbevétele eléri a 100 millió forintot.Július elsejével életre kel a közérdekű nyugdíjas szövetkezetek intézménye. Ilyen csoportot legalább tíz nyugdíjas hozhat létre, minimális hozzájárulással. A tagok úgy tudnak majd munkát vállalni, hogy utánuk biztosítási költségeket nem kell fizetni, csupán személyi jövedelemadót fizetnek, ha az általuk megkeresett összeget pénzben veszik fel. A kormányzati tervek szerint - az iskolaszövetkezetekhez hasonló megoldás - egy csapásra megoldhatja a nyugdíjasok foglalkoztatásának problémáját. Miközben tehát a közérdekű nyugdíjas szövetkezetek reaktivizálják az időseket, a náluk felhalmozódott tudás, szakmai tapasztalat, élettapasztalat is átadásra kerülhet.Ezt a munkaidő kedvezményt eltörölték 2017-től, tehát ha nem hétvégére esne akkor már ebben az évben dolgozniuk kellene július elsején is a köztisztviselők napján. napi.hu cikke alapján.