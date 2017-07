Változott a jövedéki szabályozás: csak az ügyfélkapun lehet bejutni a NAV-hoz

Eddig a jövedéki termékek forgalmazói, a kocsmák, éttermek, szállodák és boltok tarthatták a kapcsolatot személyesen, papíralapú nyomtatványok kitöltésével, vagy e-mailen is.

Ennek vége, a belejelentéseket ezután csak elektronikusan lehet megtenni, ügyfélkapun keresztül

– mondja Nagy Péter őrnagy, kiemelt főreferens, aki csütörtökön a NAV kamarával közös rendezvényén magyarázta az érintetteknek az új szabályozást. Megtudtuk, nem csap le a hivatal azonnal azokra, akik nem a fenti gyakorlatot folytatják, van türelmi idő, de ezt mindenkinek meg kell tanulni, nem lesz ugyanis más csatorna.Javában tartanak a fesztiválok, a falu- és városnapi kitelepülések, az üzlethelyiségen kívüli értékesítést is már csak a megfelelő formanyomtatványon, elektronikus úton lehet bejelenteni, ha a jövedéki terméket forgalmaznak a vállalkozók. Fontos, hogy ezek jellemzően újak, így azokat le kell tölteni és telepítenie kell a felhasználónak.Az új szabályozásra érdemes odafigyelni a mozgóboltosoknak és külön nyomtatvány szolgál a sérült vagy levált zárjegyek bejelentésére is. Július 1-jétől az üzemanyagtöltő állomások a havi forgalmukat már csak elektronikusan jelenthetik a NAV felé. A szigorításnak előnye is van, a nyomtatványkitöltő program – ahogy az a személyi jövedelemadónál – itt is segít abban, hogy ne hibázzon a bejelentő.

A változás logikája mentén a fellebbezés, a kifogás és az észrevétel is csak elektronikusan tehető csak meg

– hangsúlyozta Nagy Péter. Átalakul a szankciórendszer is, eltűnik a régi jövedéki adótörvény szerinti mulasztási bírság, ezen a területen csak egyféle marad, a jövedéki bírság.