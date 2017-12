Van vállalkozása? Ezekre figyeljen decemberben

Forrás: Mazars

Forrás: Mazars

A vállalkozásoknak decemberben nemcsak a bevallási határidőkre kell figyelniük, de több döntés meghozatalára is, amelyeket később már nem, vagy csak többlet adminisztrációval lehet pótolni - hívja fel a figyelmet a Mazars.A nemzetközi könyvvizsgáló és tanácsadó vállalat közleményében kifejti: a társaságiadó-feltöltési kötelezettség számításakor célszerű végiggondolni az adóalap-csökkentő tételeket és adókedvezményeket. Ugyancsak célszerű sorra venni, hogy milyen adóalap-növelő tételekkel kell majd számolnia a vállalkozásnak.Nagyobb adóelőnyt lehet elérni, ha a látványcsapatsport, előadóművészet, vagy filmművészet támogatása az adóelőleg-feltöltés terhére történő felajánlással valósul meg. Mivel a decemberi előlegkiegészítés alkalmával átutalt összeg esetén még a magasabb, 7,5 százalékos jóváírás érvényesíthető - mutat rá a tanácsadó cég.Arra is figyelni kell, hogy nem megfelelően meghatározott adóelőleg-kiegészítés mulasztási bírságot von maga után. Ha az adózó az adóévi várható adó összegét nem vallotta be, és nem fizette meg legalább a 90 százalékát december 20-ig, a ténylegesen bevallott és befizetett előleg, valamint az adó 90 százalékának különbözete után 20 százalékig terjedő mulasztási bírságot szab ki rá az adóhatóság.Közeleg az országonkénti jelentéshez (CbCR) kapcsolódó bejelentési határidő is. A naptár szerinti üzleti évet követő adózóknak december 31-ig - a 2016-os és 2017-es üzleti évekre vonatkozóan - CbCR bejelentési kötelezettségük lesz. Ez minden magyar társaságot érint, amely olyan nemzetközi vállalatcsoport tagja, amelynek az éves konszolidált bevétele eléri a 750 millió eurót.A bejelentési kötelezettséget a 17T201T formanyomtatványon teljesíthetik a cégek, amelyet külön-külön kell benyújtani a két évre.2018. január 1-je után a gazdálkodó szervezetek már csak elektronikus úton - a Cégkapun keresztül - tarthatják a kapcsolatot az állammal, és bevallásaikat is ezen keresztül kell majd benyújtaniuk. A cégkapus regisztráció 2017. december 31-ig minden gazdálkodó szervezet számára kötelező - figyelmeztet a Mazars. Mivel a jövőben az összes közigazgatási és hatósági eljárással kapcsolatos kommunikáció ezen a csatornán keresztül történik majd, ez a Cégkapu tárhely folyamatos menedzsmentjét kívánja - írják.Az áfabevallással kapcsolatban a Mazars arra hívja fel a figyelmet, hogy a decemberi, a negyedik negyedéves vagy éves bevallás benyújtása előtt az áfaanalitikát és beszerzési számlákat is meg kell vizsgálni az áfatörvény 153/A paragrafusának 2016. január 1-jei módosítása miatt. A fizetendő adót ugyanis csak ugyanazon adómegállapítási időszakban keletkezett áfával, vagy ezt megelőzően keletkezett, de legfeljebb a tárgyidőszakot magában foglaló naptári évet megelőző egy naptári éven belül keletkezett áfa összegével lehet csökkenteni.Hozzáteszik, mostanáig ez a változás nem jelentett problémát, hiszen nem telt még el két év a jogszabályváltozás óta. A jövő évi bevallások esetében ez azt jelenti, hogy legfeljebb a 2017-ben keletkezett áfával csökkenthető majd a fizetendő adó. A levonási jog persze megmarad, azonban ahhoz, hogy a 2016-ban keletkezett áfával csökkenteni lehessen a fizetendő adót, a 2018-as időszakot megelőző valamelyik áfabevallási-időszakot önellenőrzéssel korrigálni kell. Érdemes tehát a 2016-os teljesítési dátummal rendelkező, eddig még nem levont áfatartalmú beszerzési számlákat a 2017. negyedik negyedéves, illetve - áfabevallási gyakoriság szerint - a 2017. decemberi vagy a 2017-es éves bevallásban szerepeltetni.Az év végével sok adónem tekintetébenA legfontosabbakat, és a kapcsolódó határidőket a lenti táblázatban soroltuk fel.