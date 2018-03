Várakozáson felüli volt a kiskereskedelmi forgalom januári emelkedése

A KSH első becslése szerint januárban a változatlan áron számolt kiskereskedelmi forgalom 7,5 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit a nyers és a naptárhatástól megtisztított adatok szerint egyaránt. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyesboltok forgalma 4,4 százalékkal nőtt, a nem élelmiszer jellegű üzletek eladásai 11,6 százalékkal bővültek, az üzemanyag-fogyasztás 8,1 százalékkal nőtt 2017 első hónapjához mérve.



Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője az MTI-nek eljuttatott kommentárjában azt írta, hogy a januári növekedésre számítani lehetett, de a 7,5 százalékos bővülés meghaladja a várakozásokat.



Januárban is a múlt évre jellemző forgatókönyv alapján teljesített a kiskereskedelem. A forgalmat a tartós fogyasztási cikkeket magában foglaló nem élelmiszerek húzták. Az idén a bérek emelkedése és a tartós fogyasztási cikkek iránti jelentős kereslet miatt a jelenlegi kilátások alapján 5 százalékos lehet a növekedés - prognosztizálta a K&H vezető elemzője.



Suppan Gergely, a Takarékbank elemzőjének véleménye szerint az idén folytatódó, jelentős reálbér növekedés, a februárban 16 éves csúcsra ugró fogyasztói bizalom, a háztartások pénzügyi vagyonának meredek növekedése miatt a következő hónapokban fennmaradhat a kiskereskedelmi forgalom 6 százalék feletti növekedési üteme, azonban az év második felében a magasabb bázis miatt már lassulhat. A kiskereskedelemnek további lökést adhat az új lakások idén várható átadási hulláma is - állapította meg, és hozzátette, hogy a háztartások ugyanakkor nem csupán a kiskereskedelemben növelik fogyasztásukat, így a vendéglátás, belföldi turizmus, szabadidő, szórakozás, valamint egyéb szolgáltatások területén is jelentős növekedésre lehet számítani.



Ürmössy Gergely, az Erste Bank vezető makrogazdasági elemzője azt emelte ki, hogy a kiskereskedelmi forgalom dinamikus bővülését alapvetően a fokozatosan növekvő fogyasztó bizalom és optimizmus segíti, valamint a folyamatosan növekvő reálbérek serkentik. A januári kiskereskedelmi forgalom alakulása azt jelzi, hogy a belső keresletnek idén is fontos szerepe lesz a GDP növekedésében. Az Erste Bank elemzőinek becslése szerint 3,5 százalékkal bővülhet idén a magyar gazdaság, de az előrejelzést pozitív kockázatok övezik, tehát nagyobb is lehet a növekedés.



Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője megállapította, hogy a kedvező munkaerő-piaci folyamatok, mint a minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a rekordalacsony munkanélküliség januárban is jelentősen hozzájárulhatott a háztartások vásárlási hajlandóságának növekedéséhez. Ami az év hátralevő részét illeti, a kiskereskedelmi forgalom várhatóan továbbra is bővül, így a fogyasztási szektor az idei évben is elősegítheti a GDP növekedését.