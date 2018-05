Várhatóan az EU-s acél- és alumíniumtermékekre is kiveti a védővámot az USA

Az amerikai kormányzat várhatóan kiveti a védővámot az európai acél- és alumíniumtermékekre - írta szerda délután internetes oldalán a The Wall Street Journal című lap.



Az amerikai újság információi szerint a kormányzat valószínűleg csütörtökön jelenti be a döntést, miután másnap lejár a határidő a már korábban bejelentett vámtarifa-emelés mentesítésére. Az Egyesült Államoknak azonban nem sikerült a védővámok alóli mentesítésért cserében engedményeket elérnie európai tárgyalópartnereinél, s az erről szóló tárgyalások meg is rekedtek.



Donald Trump amerikai elnök március 23-án nemzetbiztonsági aggodalmakra hivatkozva jelentette be, hogy 25 százalékos védővámmal sújtja az acél- és 10 százalékos vámtarifával az alumíniumtermékek behozatalát. Akkor azonban a Fehér Ház átmeneti időre mentesítést adott az Európai Uniónak, Kanadának, Mexikónak, Brazíliának és Argentínának, abban a reményben, hogy ezek a kereskedelmi partnerek a végleges mentesítésért cserében a gazdaság egyes területein engedményeket tesznek.



A The Wall Street Journal értesülései szerint az amerikai kormány egyelőre egyedül az Európai Unióra tervezi a védővámok bevezetését, hacsak az utolsó pillanatokban nem születik valamiféle gyors megállapodás. A lap informátorai szerint azonban ez aligha várható.



Wilbur Ross amerikai kereskedelmi miniszter szerdán Párizsban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) tanácskozásán jelezte: az Európai Unió országait illetően várhatóan bevezetik a védővámokat. Kiemelte ugyanakkor, hogy az Egyesült Államok változatlanul tárgyalni akar egy olyan megállapodásról, amely megnyitná az európai piacokat az amerikai áruk előtt. "Attól még, hogy védővámok vannak érvényben, nyugodtan lehet tárgyalmi" - fogalmazott a tárcavezető, s megjegyezte: "a jóisten tudja, hogy mennyi védővám van életben, amelyet az Európai Unió vetett ki" az Egyesült Államokra.



Mivel az amerikai kormányzat a védővámok bevezetését nemzetbiztonsági okokkal indokolja - és ebben az esetben az amerikai törvények és a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) előírásai is lehetővé teszik a védővámokat - a The Wall Street Journal munkatársai megszólaltatták az Európai Unió washingtoni képviseletének vezetőjét. David O'Sullivan nagykövet leszögezte: "egyetlen elemzést sem láttunk, amely arra utalna, hogy ezek az exportcikkek nemzetbiztonsági problémát jelentenének. Ha az Egyesült Államok lehetséges kereskedelmi megállapodást szeretne kezdeményezni, akkor szerintünk nem az acél- és alumíniumtermékeinkre kivetett adóval kell kezdenie."



A The Wall Street Journal idézi Emmanuel Macron francia államfőt, aki az OECD-tanácskozáson kifejtette, hogy az Európai Uniónak nem szabad gyöngeséggel felelnie a nyomásgyakorlásra. Az amerikai lap álláspontja szerint egyébként az EU várhatóan válaszlépéseket tesz a védővámok bevezetése után.