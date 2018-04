Vasárnap hajnalban szünetel az e-matrica és az e-útdíj értékesítése

Szünetel az úthasználati jogosultságok, az e-matrica és a 3,5 tonna össztömeg feletti teherjárművekre érvényes e-útdíj értékesítése április 15-én, vasárnap éjszaka 1 és hajnali 5 óra között rendszerfejlesztés és karbantartás miatt - közölte a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató (NÚSZ) Zrt. csütörtökön az MTI-vel.



Ebben az időszakban nem lehet beszerezni az e-matricákat és a HU-GO viszonylati jegyeket, utóbbi esetében szünetel az egyenlegek feltöltése is, és az ügyintézés is szünetel a NÚSZ Zrt. M3-as autópálya Szilas pihenőben található ügyfélszolgálati irodájában. A NÚSZ felidézi, hogy az üzemszünet végét követő 60 percen belül a NÚSZ Zrt. nem szab ki pótdíjat az e-matrica rendszerben érvényes jogosultság nélkül közlekedő járművekre, a 60 perces türelmi idő azonban nem vonatkozik a HU-GO rendszerben közlekedő 3,5 tonna feletti teherjárművekre.



Hangsúlyozzák, továbbra is alapszabály, hogy a díjköteles útszakaszokra csak érvényes úthasználati jogosultság birtokában lehet felhajtani. Ebből következően ezeket érdemes még a karbantartás kezdete előtt elővételben megvásárolni. A tájékoztatás szerint a karbantartás a 3,5 tonna feletti teherjárművek útdíj-bevallását automatikusan lehetővé tevő fedélzeti eszközt (OBU) használó ügyfeleket nem érinti, amennyiben gondoskodtak arról, hogy abban az időszakban tervezett úthasználatokhoz elegendő fedezetük legyen.



Ha egyenlegük várhatóan ehhez mégsem biztosítana kellő fedezetet, javasolják, hogy a karbantartást megelőzően időben gondoskodjanak az egyenleg feltöltéséről vagy viszonylati jegy vásárlásával tegyenek eleget útdíjfizetési kötelezettségüknek - közölte a NÚSZ Zrt.