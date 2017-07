Vége az aratásnak a megyében: a hirtelen jött esőket sem sínylette meg a gabona

– A szalmát hordják már ezerrel a gazdák, vagy a tarlóhántás folyik – Hevesi István mindszenti gazda összesen 190 hektárról takarított be őszi árpát, durum- és őszi búzát, de már a bérmunkával is végeztek.– Járom a határt, elvétve még van, aki dolgozik – Kispál Ferenc, a Nemzeti Agrárkamara Csongrád megyei elnöke is megerősítette, hogy végeztek a gazdák az aratással a megyében.– A hirtelen jött esőket sem sínylette meg a gabona – Hevesi István szerint a tápanyaggal jól megtámogatott búzából a csapadék nem tudta kimosni a beltartalmat. – A legsilányabb magyar búzáét sem éri el minőségben az európai gabona beltartalma – Hevesi István szerint nagyobb a gond a kukoricával és a napraforgóval, sok helyen, például Makó, Nagymágocs, Derekegyház környékén a táblákban már látható, hogy csökkenni fog a termés.

Ezt erősítette meg Kispál Ferenc kamarai elnök is, szerinte a Homokhátságon a legnagyobb a baj, ott már megsült a kukorica. – Nagyon heterogén a megye, nagyon eltérő volt a csapadék mennyisége is – Kispál szerint a megye nagy részén, ha rövid időn belül lesz eső, akkor még egyes helyeken javulhatnak a kilátások.Csongrád megyében 20 ezer hektáron őszi árpát, 50 ezer hektáron őszi búzát, közel 3 ezer hektáron rozst termesztenek. A legnagyobb területen, 14 ezer hektáron repcét, a legkisebb területen, 766 hektáron magborsót termesztenek. A hétfői kamarai jelentés szerint a tarlóhántás tart a felénél, a szalma betakarítása nyolcvan százalék körül volt a hét első napján. A 101 ezer hektárról összesen 398 ezer tonna gabonát arattak le, a legjobb termésátlagot az őszi búza mutatja, itt egy hektárról 4,5 tonnát takarítottak be a megyében.