Vitatja az RTL a a Central-üzletet elutasító döntést

Szakmailag vitatja az RTL Magyarország a GVH-nak küldött levelében a Médiatanács döntését – tudta meg aA csatorna szerint ténybeli hibákat vétett és rossz számítási módszereket vett alapul a hatóság, amikor nem engedélyezte az RTL–Centrál-üzletet. A levélnek tétje van, a versenyhivatalé ugyanis a döntő szó az ügyben.Az RTL még tavaly szeptemberben jelentette be, hogy 30 százalékos tulajdonrészt vásárolna a Centrál Médiacsoport online portfóliójából, amely többek között a 24.hu hírportálnak is a tulajdonosa. A tévécsatorna azzal indokolta a vásárlást, hogy tovább szeretné növelni a jelenlétét a digitális piacon.Mivel két nagy piaci szereplőről van szó, a végső szót a GVH-nak kell kimondania, de a versenyhivatalnál nem nagyon szokták felülbírálni a sajtót érintő fúziók engedélyezésénél szintén szerepet kapó Médiatanács döntéseit. Ráadásul az RTL jogilag nem is támadhatja meg a Médiatanács állásfoglalását, azt csak a Versenyhivatal teheti meg., hogy álláspontja szerint a tervezett összefonódás a televíziós és digitális területen együttesen a tulajdonosi koncentráció jelentős erősödésével járna, az összefonódás eredményeként a véleménybefolyásolási képesség a releváns piacon olyan mértékben változna, amely veszélyeztetné a sokszínű tájékozódás jogának érvényesülését.Hogy pontosan milyen számítások és részletek alapján jutott erre a szakhatóság, azt nem tudni. A GVH-nak megküldött hivatalos dokumentum ugyanis nem nyilvános. Az RTL szerint viszont jogsértő a Médiatanács állásfoglalása, amit a GVH-nak meg is írtak. A hvg.hu forrása szerint a kereskedelmi csatorna ebben azt írta, a Médiatanács hibás módszertant alkalmazott, különösen kirívó hibákat vétett, illetve nem valós tényeket vett alapul, amikor meghozta döntését. Ezért indítványozták azt, hogy a GVH egyeztessen újra a Médiatanáccsal, és az bizonyítsa az adatok forrását.