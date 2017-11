Zárva tartanak december 24-én a Penny Market üzletei

A Penny Market vezetése úgy döntött, idén december 24-én zárva tartja boltjait, hogy munkatársai is nyugodtan készülhessenek a szentestére. Természetesen vásárlóiról sem feledkezik meg a diszkontlánc: hogy időben szerezhessék be a karácsonyi vacsora hozzávalóit, december 21-e és 23-a között minden Penny Market üzlet hosszabbított nyitvatartással, este tízig várja majd a vásárlóit.



A Penny Market számára alapvető érték a hagyományok tisztelete, amit a Magyarországon több mint 21 éve működő lánc a kezdetek óta szem előtt tart. Ennek jegyében a diszkonthálózat boltjai nem nyitnak ki december 24-én, lehetővé téve a munkatársak számára, hogy a teljes napot ünnepi készülődéssel tölthessék családjuk és barátaik körében.



Mindemellett a Penny Market nem feledkezik meg arról sem, hogy biztosítsa vásárlói számára a zavartalan karácsonyi nagybevásárlás lehetőségét: az ünnepek előtt is könnyedén lehet tele a hűtő az üzletlánc termékeivel, hiszen december 21. csütörtöktől 23. szombatig minden bolt este tíz óráig tart nyitva.



"A Penny Market számára kiemelten fontos, hogy dolgozóinak megfelelő munkakörnyezetet biztosítson. Ezt támasztja alá az is, hogy szeretnénk, ha kollégáink a lehető legnyugodtabb körülmények között várhatnák az év egyik legfontosabb ünnepét. Meghosszabbított nyitvatartásunkkal vásárlóink készülődését szeretnénk megkönnyíteni: a szentestét megelőző napokban is a tőlünk megszokott kiváló minőségű és friss áru várja őket jó áron polcainkon" – hangsúlyozta Jens-Thilo Krieger CEO, a Penny Market ügyvezető igazgatója.



"Hiszünk abban, hogy vásárlóink elégedettségének kulcsa motivált, elkötelezett csapatunk munkájában rejlik. Bízunk benne, hogy ezzel a kezdeményezéssel hozzájárulunk ahhoz, hogy mind vásárlóink, mind munkatársaink számára kellemesen teljenek a karácsonyi ünnepek" – tette hozzá Silke Janz logisztikáért és pénzügyekért felelős ügyvezető.