Zöldül a McDonald's

2019 végéig a McDonald's összes német üzletükben bevezetik az új rendszert, amely alapján a papírpoharakat üveg és porcelán poharakra váltják le a kávénál, teánál, forró csokinál - írja a BorsOnline a Bild nyomán.Az újítás legfőbb oka a környezetvédelem, ugyanis kevesebb eldobható pohárt használnak így fel Környezetvédők már régóta kritizálták a rengeteg szemét termelése miatt a céget.A környezetvédelemre különösen érzékeny Németországban tavaly ősszel már hozott poharakba is kiszolgálták a vendégeket. Persze a porcelán se teljesen új a Mekinél, hiszen a McCafékban már eddig is így szolgáltak ki, csak ezentúl a rendes pultnál is.A gyorsétterem oldalán arra is felhívja a figyelmet, hogy gazdasági okokból is jót tesz az átállás, eddig ugyanis kétszer fizettek egyszer, mikor megvásárolták a csomagolást, egyszer, mikor ártalmatlanították, ugyanis a McDonald’s-nak külön díjat kell fizetnie Németországban a megvásárolt poharak után is.Arról egyelőre nem tudni, hogy Magyarországon is terveznek hasonló lépést meghozni.