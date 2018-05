Zsarolás miatt indult nyomozás a szándékosan szennyezett tejek miatt - Az Auchannál már nincs veszély

A korábbi hírek miatt visszahívott tejtermékek helyett újak kaphatók minden Auchan áruházban. Az áruházlánc weboldalán arról tájékoztatta vásárlóit, hogy május 14-tól ismét minden tejtermékük elérhető áruházaikban. A korábbi termékvisszahívásban nem érintett, új termékekkel várják a vásárlókat.

Vizsgálatot indított a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szennyezett tejtermékek miatt, mert egyes üzletláncok bizonyos UHT termékeit szándékosan szennyezhette valaki.

A NÉBIH felhívja a vásárlók figyelmét, hogy a tejtermékek esetében fokozottan figyeljenek a csomagolás sértetlenségére, és csak ennek ellenőrzése után vásárolják meg, illetve fogyasszák el az adott élelmiszert.



Egyben a hivatal arra kéri a fogyasztókat, hogy vásárláskor minden esetben ellenőrizzék a termékek csomagolásának sértetlenségét.A Nébih az MTI-hez szombaton eljuttatott közleményében ismerteti: az ügyfélszolgálatra bejelentés érkezett arról, hogy több üzletlánc csomagolt termékei esetében, feltehetően gazdasági kár okozása miatt, szennyezés történhetett. Az érintett üzletláncok, a Nébih és a nyomozóhatóság között folyamatos a kapcsolattartás a probléma kezelése érdekében - jelezte a hivatal, konkrét cég említése nélkül.Hozzátette: a szennyezéssel esetlegesen érintett termékeket az élelmiszer-vállalkozások azonnal visszahívták a forgalomból. Az ügyben a nyomozóhatósági vizsgálat folyamatban van, áruházláncokat zsarol az ismeretlen, aki azt állítja: beszennyezte a dobozos UHT-tejeket.– Több hatóság is vizsgálatot indított az ügyben, így egyelőre több részletet nem tudunk elárulni, de az biztos, hogy már nem lehet venni ezekből, lekerültek a polcokról. Ha valaki mégis bizonytalan, akkor nézze meg a csomagolást, nem lyukas-e valahol, nyomásra nem szivárog-e, és sértetlen-e a zárókupak – mondta a Borsnak dr. Helik Ferenc, a Nébih Kiemelt Ügyek Igazgatóságának vezetője.A lap kereste a rendőrséget is, ugyancsak rövid válaszukban annyit közöltek, hogy a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda zsarolás gyanúja miatt folytat nyomozást ismeretlen tettes ellen, és nyomozócsoportot is létrehoztak, ám többet nem árultak el.László Róbert termelő, a Tej Terméktanács elnökségi tagja úgy vélekedett: amennyiben több ezerliteres tételről és ehhez viszonyítva kevés szennyezőanyagról van szó, a hatóságok akkor is ki tudják mutatni a szennyeződést okozó adalékot a vizsgált mintákból.Azkirült, mely tejekről van szó. Az áruház arra kérte a vásárlókat, hogy ezeket a tejeket senki se fogyassza el. Az érintett termékeket akár blokk nélkül is vissza lehet vinni.Auchan Budakalász:MAGYAR UHT TEJ 1L 2,8%MAGYAR UHT TEJ 1,5% 1LRISKA UHT TEJ 1,5% 180 MLRISKA UHT TEJ 1L 3,5%RISKA UHT TEJ 1L 0,1%Auchan Dunakeszi:MIZO UHT TEJ 1L 2,8%MIZO BOCI UHT TEJ 2.8% 200ML TBAMIZO UHT TEJ 3,5% 1L (EDGE)MIZO UHT TEJ 1L 1,5%TT UHT TEJ 2.8% 1LTT UHT TEJ 1L 1,5%Auchan FótMAGYAR UHT TEJ 1L 2,8%MAGYAR UHT TEJ 1,5% 1LAuchan Szigetszentmiklós:MAGYAR UHT TEJ 1L 2,8%MAGYAR UHT TEJ 1,5% 1LAuchan Csömör:MAGYAR UHT TEJ 1L 2,8%MAGYAR UHT TEJ 1,5% 1LAuchan Savoya Park:MAGYAR UHT TEJ 1L 2,8%MAGYAR UHT TEJ 1,5% 1L