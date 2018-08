Énekelt és jógázott a tíz óra után a tengerből kimentett brit nő

A horvát mentőhajó kapitánya hétfőn elmondta, hogy a 46 éves Kay Longstaff több mint 80 kilométerre lebegett a horvát partoktól, amikor megtalálták. "Szerencsére azonnal észrevettük, mert kiemelkedett, és integetett, amikor meglátott bennünket" - fűzte hozzá.



A Lovro Oreskovics kapitány a Glas Istre portálnak elmesélte: a nőtől megtudta, hogy jógagyakorlatokkal és úszással tartotta ébren magát a vízben. "Csoda, hogy túlélte, a tengerjárón azt hitték, hogy meghalt" - hangsúlyozta a kapitány. Longstaff elmondta, hogy a Velencébe tartó Norwegian Star óceánjáró hátsó fedélzetéről esett a tengerbe szombaton, röviddel éjfél előtt. A hajóról is a keresésére indultak, de nem találták azon a környéken, ahol a vízbe zuhant. Tíz órával később bukkant rá a horvát parti őrség hajója, amely egy pulai kórházba vitte, ahol egynapos kivizsgálásra tartották bent. A kórház igazgatója, Irena Hristic szerint Longstaff komoly stresszen esett át, de mindent egybevetve egészséges.



"Fiatal, egészséges és sportos nőnek látszik. Az mondta, egész idő alatt úszott, és magánál volt" - tette hozzá az igazgató. A horvát kikötői hatóság illetékese a horvát közszolgálati csatornán arról beszélt, hogy az Adriai-tenger nyáron felmelegszik, ez is közrejátszhatott a szerencsés menekülésben. "Sok időt töltött a vízben, de az most elég meleg, így a túlélés esélyei jobbak" - magyarázta.