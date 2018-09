Ez a néni mindent feladott, hogy állatokat mentsen

A brit nő előtt ígéretes modellkarrier állt - a Coca-Cola kapta fel -, ám egy véletlen folytán egyik pillanatról a másikra megváltozott az élete."A hetvenes évek elején egy katona megkért, hogy vigyázzak a kutyájára, amíg távol van. Annyira hozzám nőtt, hogy miután a férfi visszatért, a kutya nálam maradt. Ezt követően egyre többen kértek segítséget" - idézte fel az idős asszony a kezdeteket a Mirrornak.Barby végül vett egy telket az angliai Bexhillben, ahol egy lakóautóba költözött, hogy minél több hely maradjon az állatoknak - és beindította menhelyét, ami a mai napig adományokból tartja fent magát. Jelen pillanatban hozzávetőlegesen 600 állat él ott, köztük nyolc kecske, 150 macska, 16 malac és még egy páva is.Barby elárulta: az állatok miatt a szerelemről is le kellett mondania - ám ezt láthatóan nem bánja annyira. "Volt egy hosszútávú kapcsolatom, aki azt mondta, most már választanom kell közte és az állatok között. Segítettem neki becsomagolni" - mesélte.A most 82 éves Barby Keel úgy döntött, egy könyvön kereszül emlékezik meg a legkülönlegesebb állatokról és az elmúlt közel fél évszázadról.