10 ezerre emelik a hadiárva-ellátást

A térség országgyűlési képviselője emlékeztetett: a városnak 27 év után először van annyi pénze, hogy 416 millió forint szabad maradt, amiből a különböző vásárhelyi társadalmi, gazdasági szervezetekkel egyeztetve használnak fel.



A polgármesterjelölt elmondta, a Modern Városok Programra év elején már 2 milliárd forint érkezett Hódmezővásárhelyre, március végéig még további 8 milliárdot kap a város. Hegedűs Zoltán beszélt a kórház fejlesztéséről is. A tervek szerint a 6-8 ágyas kórtermeket 2 ágyas, fürdőszobás hotelszolgáltatás váltja fel. A jelölt fontosnak tartja a temetők, templomok felújítását is. Szerdán többek között erről is egyeztetett Orbán Viktor miniszterelnökkel.



A tramtrain beruházás kapcsán megemlítette, idén épül meg a villamospálya, 2020-ban kezdődik az utasszállítás. Mivel az országban az első lesz, ezért a tesztüzemben több százezer kilométert üresen futnak majd a kocsik.

Lázár János egy lakossági kérdés kapcsán bejelentette, a hadiárvák ellátási összegét, javaslatára, 8500-ról 10 ezer forintra emelik.