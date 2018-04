10 percig ingyenesebb a parkolás, mint eddig: az autósok nem értik a vásárhelyi újítást - Előtte sem kellett fizetni

A Szabadság téri óvodánál eddig sem kellett parkolási díjat fizetni. Fotó: Kovács Erika

A vásárhelyi polgármesteri hivatal gyorshírszolgálat elnevezésű Facebook-oldalán jelentette meg a hódmezővásárhelyi önkormányzat az alábbi közleményt: „A Szabadság téri óvoda előtti parkolóhelyeket – a szülők kérésére – 7 és 17 óra között maximum 10 percig ingyenesen vehetik igénybe. A döntés a kisgyermekek, valamint a szülők biztonsága érdekében született. Ez a lehetőség egyelőre kísérleti jelleggel működik." A közösségi oldalon többen is jelezték, nem értik, miről van szó, mivel ott, a Szabadság téri óvoda környékén eddig is ingyen lehetett parkolni.Ha a közlemény szerinti tíz perc ingyenes lett, akkor úgy gondoltuk a többi időért fizetni kell. Elindultunk, hogy megkeressük az automatát.– Itt nincs sehol automata, ezen a környéken nem kell fizetni a parkolásért. Legközelebb a piacnál volt, de már azt is leszerelték – mondta Balogh Imre, aki a környéken lakik.– Reggelenként, amikor hozzuk a gyerekeket az oviba, akkor egy kis dugó alakul ki, de ez így van szerintem minden gyermekintézménynél. Bevisszük a gyereket, ha kell, beszélünk az óvó nénivel, aztán megyünk a dolgunkra. Ha nincs az ovi mellett szabad parkoló, megállunk kicsit arrébb. A parkolás itt mindig ingyenes volt. Olvastam én is a közleményt, de nem értettem. Hogy lehet még ingyenesebb az, amiért eddig sem kellett fizetni? – ezt már egy arra járó szülőtől hallottuk.