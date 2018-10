13 év után kapta a Vásárhelyi Őszi Tárlat fődíját szobrász: Ámmer Gergő lett a Tornyai-plakettes - galéria

További kiállítások



A VÖT megnyitója után a Tornyai János Múzeumban nyíltak meg a tavalyi Vásárhelyi Őszi Tárlat kiemelt díjazottjainak kiállításai – Ilona Keserű Ilona: Színkutatás, Szabó Menyhért: Nyitott folyamat, Dobó Bianka: Térelemek –, ahol Miklós Péter múzeumigazgató mondott köszöntőt és a kiállító művészeket Pogány Gábor művészettörténész méltatta.

A díjazottak

– Mindig is irigyeltem a képzőművészeket, mert üzeneteik közvetítéséhez nem kellett tolmács, fordító – mondta a 65. Vásárhelyi Őszi Tárlatot megnyitó beszédében Szentmártoni János József Attila-díjas író, a Magyar Írószövetség elnöke az Alföldi Galériában. – A legfontosabb közös jegy a különböző – zene, tánc, képzőművészet, írás – alkotások között a látás, a láttatás. Sokáig nem értettem az Alföld misztikumát, de egy kiskocsma ablakanál ülve azt vettem észre, már nem is a tájat nézem, hanem a saját gondolataimat – árulta el.– A Vásárhelyi Őszi Tárlat bebizonyítja: a műtárgyak sugártérrel, energiamezővel rendelkeznek. Ezt mindenkinek éreznie kell, amint elhalad egy szobor, festmény, grafika, vagy bármilyen installáció előtt. Ilyenkor kicsit átalakulunk. Ha ez nem történik meg, nem is műtárgyról. művészetről van szó – jelentette ki szakmai elemzésében, értékelésében Verebes György Munkácsy-díjas festőművész, a Szolnoki Művésztelep vezetője. A művész lehet, hogy használ reflexiókat, de valójában teremt, kicsiben, akárcsak Isten – tette hozzá.– Szerelmes vagyok ebbe a mostani kiállításba, mely úgy egységes, ahogy van. Hatvanöt év már emberi léptékkel is szép, de bízom benne, a Vásárhelyi Őszi Tárlat megéli a matuzsálemi kort – jegyezte meg Verebes. A díjak átadása előtt, bár a forgatókönyvben előzetesen nem szerepelt, Márki-Zay Péter, Vásárhely polgármestere is szót kért. – Komoly, hosszú távú múltra tekint vissza a Vásárhelyi Őszi Tárlat, és soha nem bezárkózó, provinciális volt, hanem a hagyományokat megőrizve nyitott és befogadó. A jövőben is ilyennek kell maradnia – hangsúlyozta a városvezető.A 65. Vásárhelyi Őszi Tárlat városi fődíját és a Tornyai-plakettet – idéntől 1,5 millió forint jutalom jár mellé – Ámmer Gergő 31 éves szobrász kapta. Ezzel duplán történelmet írt, hisz' szobrász – Nagy Attila – utoljára 13 évvel ezelőtt vehette át ezt az elismerést, illetve a 2. legfiatalabb fődíjas, Lantos Györgyi 3(!) nappal előzi meg. Az először odaítélt életműdíjat Fehér László festő érdemelte ki. 21 díj talált gazdára.A vasárnap megnyílt kiállítás december első vasárnapjáig, 2-áig látogatható, 205 alkotás tekinthető meg 135 művésztől.Ámmer GergőszobrászművészHódmezővásárhely Megyei Jogú Város fődíja és a Tornyai-plakettFehér LászlófestőművészHódmezővásárhely Megyei Jogú Város ÉletműdíjaKaliczka PatríciafestőművészHódmezővásárhely Megyei Jogú Város és a Magyar Művészeti Akadémia Rudnay Gyula Művészeti ÖsztöndíjaSzabó Tamásfestő-, szobrászművészHódmezővásárhely Megyei Jogú Város Endre Béla mesterdíjaLőrincz TamásfestőművészHódmezővásárhely Megyei Jogú Város Galyasi Miklós nívódíjaRózsa Luca SárafestőművészHódmezővásárhely Megyei Jogú Város Fiatal Festők NívódíjaHauser Beáta grafikusművész, textiltervezőIncze Mózes festőművészKotormán NorbertszobrászművészMagyar Művészeti Akadémia díjaPapageorgiu AndreafestőművészEmberi Erőforrás Minisztérium díjaKirály GyörgygrafikusművészCsongrád Megye Önkormányzataiért Alapítvány díjaKirály GáborfestőművészCsongrád Megye Önkormányzataiért Alapítvány díjaSzékó GáborszobrászművészCsongrád Megyei Önkormányzat munkajutalmaNagy Gábor György grafikusművészPinczés József, Bíró Botond festőművészDr. Horváth Ügyvédi Iroda díjaKovács Lehel, Varga Patrícia Minerva, Hézső FerencfestőművészHód-Mezőgazda Zrt. díjaFekete LászlószobrászművészKincses Pál vállalkozó díjaKondor AttilafestőművészSV-2010 Kft. díjaNémeth LászlófestőművészBandula Kisvendéglő munkajutalmaBasa AnikóképzőművészHódagro Mezőgazdasági Zrt. munkajutalmaVégh JúliafestőművészSárkány sport-, játék-, ajándékbolt munkajutalmaKotormán ÁbelszobrászművészSimon Sándor vállalkozó munkajutalmaGresa MártonfestőművészKurucz D. István festőművész Emlékére díjKirály GyörgygrafikusművészRékassy Csaba-díj