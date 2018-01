200 millióból újult meg a kertvárosi bölcsi

A 164 férőhelyes intézmény 10 gondozóhelyisége 200 millió forintból újult meg. A munka 1 évig tartott. Szigetelték a falakat, kicserélték a nyílászárókat. A helyiségek padlóburkolata, fala megszépült. A csoportszobákba új, beépített bútorok kerültek. Eszközbeszerzésre is lehetőség nyílt.



Lázár János miniszter, a térség országgyűlési képviselője hangsúlyozta, a kormány kiemelten kezeli a bölcsődeépítéseket, -felújításokat, ezzel is segítik a munkát vállaló kisgyermekes szülőket. – A bölcsőde vezetője arról tájékoztatott, hogy Vásárhelyen csak rövid ideig kell várni a gyermekek bölcsődei felvételére. A város, szemben sok más településsel, elegendő férőhellyel rendelkezik. Vásárhelyen az energiakorszerűsítéssel javult a bölcsőde fenntarthatósága is – hangsúlyozta Lázár János.