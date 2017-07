2018-ig mégsem nyúlnak a vásárhelyi agrárképzéshez

Az elképzelés tavaly decemberben kapott nyilvánosságot, mert az derült ki, hogy a mezőgazdaságban is szakemberhiány van, mégis sok a munkanélküli agrárdiplomás. Ezt azzal magyarázták, hogy a megszerzett tudás nem piacképes. Februárban arról számolt be a kormányhoz közeli Magyar Idők, hogy heteken belül dönt a kormány arról, hogyan fognak közös vezetés alatt vagy csak bizonyos feladatokat összehangolva együtt működni a magyar agráregyetemek, főiskolák. Az érintettek egy része – a hallgatók és az Agrároktatási és Kutatási Dolgozók Szakszervezete – nem kapott hivatalos tájékoztatást a tervekről.

Az egykori főiskolára és tangazdaságára jó lett volna vigyázni.

Bánk Gábor szakszervezeti vezető

Az egyetemi vezetőket azonban összehívták, és az agrárkamara véleményét is kikérték. Aztán Orbán Viktor miniszterelnök május 26-i vásárhelyi látogatásán arról beszélt, ha 2018 után is a Fidesz alakít kormányt, újjászervezi az agrár-felsőoktatást, és ebbe a folyamatba Vásárhely „saját intézménnyel kapcsolódhat be". Jelenleg a vásárhelyi kar a Szegedi Tudományegyetem része. – Az információáramlás változatlan. Sajnos hivatalos hírünk nincs, amit az újságok írnak, azzal nem foglalkozunk – közölte érdeklődésünkre Bánk Gábor, a szakszervezet főtitkára. Úgy látja, az egykori főiskolára és tangazdaságára jó lett volna vigyázni. Nem tartotta jó döntésnek, amikor utóbbit elkezdték privatizálni.