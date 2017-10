25 éve foglalkoznak lovasterápiával a vásárhelyi Aranyossyban: Rikárdóék érmeket hoztak Fótról

A Nemzeti Vágtán



Nyolcadszor hívták meg Budapestre, a Nemzeti Vágtára a vásárhelyi Aranyossy lovasterápiás csapatát. Az intézményt négyen – Lázár Lajos, Snóbli Attila, Csabai Diána, Kocsis József – képviselték a lovas parasport-bemutatón.

A korábban megszerzett kupák előtt a mostani sikercsapat: Snóbli Attila, Papp Erik Bálint, Kissné Hatvani Erika igazgató, felkészítő és Rácz Rikardó. A negyedik tag, Faragó Dorina betegség miatt hiány

– A lovakban azt szeretem, hogy díjakat nyerünk velük, és szép a sörényük – mondta a 7 éves Rácz Rikárdó, a sajátos nevelési igényű gyerekekkel foglalkozó vásárhelyi Aranyossy Ágoston Református Óvoda és Általános Iskola elsőse. Gyorsan hozzátette: szokott a pacikhoz beszélni, és szinte barátok. A 3 éves korától lovagló Rikárdó volt az első óvodása az Aranyossynak, aki részt vehetett az intézmény lovasfesztiválján. Első lett, legutóbb Fóton pedig ezüstérmet szerzett ügyességi lovaglásban.A tanintézmény 4 versenyzővel vett részt a fóti viadalon, az iskolai csapatot az Aranyossy-alapítvány által támogatottak – már nem tanulók, akad köztük felnőtt is – egészítették ki tízre, összesen 13 medált nyertek.

– Rosszcsont vagyok, olykor a lovas foglalkozásokon is bolondozok, de a nagyobbak vigyáznak rám. Így lett a barátom Attila is – árulta még el Rikardó. Snóbli Attiláról beszélt, aki most nyolcadikos. Az iskola igazgatója, az egyik felkészítő lovasterapeuta, Kissné Hatvani Erika – a másik a lánya, Kiss Réka volt –, egyetértően bólogatott. – Attila nekünk is sokat segít, amíg mi a lovakkal, Rozival és Szellyvel gyakorolunk a gyerekekkel, ő műlovon tanít lovastornát a kisebbeknek, és vigyáz is rájuk – közölte Erika.– Örülök a fóti eredményeknek, és miután elvégeztem az iskolát, lovagolni, versenyezni vissza szeretnék járni az Aranyossyba – mondta a megszólított 15 éves fiú. Elsőtől lovagol, és szinte azonnal elkezdett versenyezni. Sokat segítenek neki és a többbieknek is a nyugodt, a közös munkára mindig kész négylábúak. – Nem állatok, a társaink – fogalmazott Attila.– Nekünk otthon is van lovunk, 9 éves voltam, amikor édesapám hazahozta. Fel szoktam rá ülni, és a csutakolásában, gondozásában is segítek – mondta a 13 éves, 4 esztendeje versenyző Papp Erik Bálint, aki ezzel a bejelentésével az iskola igazgatónőjét is meglepte. Az is kiderült, a fekete pacinak még nincs neve. Erik végül rászánta magát a keresztelőre, azt mondta, ezután Csillagnak szólítja.