2 milliárdból erősítik az árvízvédelmet - Magasabb gátat építenek Mindszentnél

– A 2006-os nagy árvíznél is jól vizsgázott a gát – mondta az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatója, Kozák Péter a Mindszent I. szivattyútelepnél, amelynek a bontását már elkezdte a kivitelező. – Igaz, az utóbbi árvizeknél előfordultak szivárgások, csurgások, ám ez a töltés védelmi képességét nem veszélyeztette. A fejlesztésre legfőképpen azért van szükség, mert megváltoztak a szabályok. Így tovább csökken az árvízi elöntés kockázata, nő a biztonság. A védekezés költsége is kevesebb lesz.



Európai uniós forrásból 12 milliárd forintos fejlesztést hajt végre az Országos Vízügyi Főigazgatóság és az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság konzorciuma a Tisza mentén Csongrád megyében. A projekt Baksot, Szentest, Mindszentet, Szegvárt és Apátfalvát érinti. – A Mindszent I. szivattyútelep a 2013-as árvíz során üzemképtelenné vált. Az öreg öntöttvas cső megrepedt. Mivel a szivattyú gépészetével is problémák voltak, úgy döntöttünk, hogy a telepet megszüntetjük. Kapacitását a 2-es szivattyútelep fejlesztésével biztosítjuk – beszélt a fejlesztési elképzelésekről Kozák Péter.



A beruházás 4 fő területet érint. Épül két árvízkapu. Az egyik Csanytelek mellett, a Dong-éri-főcsatornán, a másik pedig a Sámson–Apátfalvi-főcsatornánál. A Hármas-Körös és a Tisza bal partján, körülbelül 10 kilométeres szakaszon, 1,2 méterrel emelik meg a töltést. A töltéskoronán burkolt utakat építenek. Zsiliprekonstrukciókra is sor kerül, a gátőrtelepeket felújítják. 40 mobil szivattyút is beszereznek, amiknek a belvízelvezetésben is fontos szerepük lesz. A beruházás 2019. november végére készül el.



A sajtóbejárás után vízügyi szakemberek tanácskoztak. Somlyódi Balázs országos vízügyi főigazgató megemlítette, országosan 300 milliárd forintot fordítanak az árvízvédelmi rendszer fejlesztésére. Juhász Tünde kormánymegbízott kiemelte, a Csongrád megyei beruházás mintegy 45 ezer ember biztonságát szolgálja.