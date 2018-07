300 diák volt a kiállításon

Az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság támogatásával létrejött kiállítás tablók, fényképek és korabeli tárgyak segítségével mutatja be a vásárhelyi zsidóság háború előtti életét. Azt, hogy 200 helyi izraelita férfi harcolt a frontokon, és 42-en adták életüket a hazáért. A július végéig látogatható időszaki kiállításból az is kiderül, a hazatért zsidó katonák közül 40-en később a holokausztnak estek áldozatul.



Kamarásné Árpási Ildikó, a Gregus Máté Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola tanára három tanulócsoporttal is felkereste a tárlatot. Elmondta: az érettségi követelmények között hangsúlyosan szerepel a 20. század, benne az első világháború története, amely időszak – családjaik révén – a gyerekekhez is közel áll.