340 millióból hulladékudvart építenek Hódmezővásárhelyen

– Egy tavalyi pályázaton nettó 1 milliárd forint forrást nyertünk. Ebből többek között újabb gépeket szereztünk be. A pályázat része volt egy 340 millió forintos beruházás is szelektív hulladék kezelésére, amire nagyon nagy szükség lenne a városban – mondta Kovács Pál , a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt. pénzügyi és szolgáltatási igazgatója. Az A. S. A. Köztisztasági Kft. területén, a szeméttelepen építettek volna egy szelektív hulladékválogató kabint. A kiegészítő beruházásokkal együtt helyben történt volna a hulladék válogatása.– Sajnos a területről a mai napig nem sikerült megállapodnunk az A. S. A.-val, bár minden érv amellett szól, hogy ennek a beruházásnak ott kellene megvalósulnia. Két lehetőségünk maradt. Vagy visszaadjuk a pénzt, vagy pedig keresünk egy alternatív megoldást. Az utóbbit választottuk. Kezdeményezzük a pályázat kiírójánál a helyszín és a tartalom megváltoztatását. A szakma, vagyis a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. ebben támogat bennünket. Az új helyszín a Szentesi úti állatvásártér mögötti, körülbelül 2,5 hektáros terület. Ott lesz majd lehetőség arra, hogy a veszélyes hulladéknak számító anyagokat, például az autógumit, a festékesdobozt, az elektronikai hulladékot a lakosság ingyen elhelyezhesse. Ez jelenleg megoldatlan terület Hódmezővásárhelyen – mondta Kovács Pál.A 340 millió forintból közművesítik a területet, kerítést építenek, kialakítják az egyéb biztonsági feltételeket. Hídmérleget, csurgalékvíz-medencét létesítenek. A vegyvédelmi szempontoknak megfelelővé alakítják a talajt, és betonfelületeket is kialakítanak. A lomhulladék kezelésére külön csarnokot építenek. A hulladékudvar tárolásra is alkalmas lesz, valamint a zöldhulladék is oda kerülne. Ha az új helyszínt elfogadja a pályázat kiírója, akkor a beruházást hamarosan elkezdik, és jövőre már működhet a hulladékudvar.