40 másodpercet kellett volna várni - Számos tényező határozza meg, meddig tart zárva a sorompó

Négy halálos áldozatot követelt a kakasszéki baleset. Hogy miért hajtott a sofőr a tiltás ellenére a sínekre, már nem derül ki. Fotó: Kovács Erika

Csongrád megyében idén ez volt a harmadik baleset az átjáróknál



2010-ben országosan 79 baleset történt vasúti átjáróknál, ebből Csongrád megyében 10. 2015-ben és 2016-ban Csongrád megye vasúti átjáróiban 2-2 baleset történt, míg országosan 66, illetve 72. A 2017-i országos adatok szerinti 83 vasúti balesetből 4 fordult elő megyénkben. Az idei 79-ből a kakasszékivel együtt 3 a Csongrád megyei.

Négy ember veszítette életét az október 25-én történt vonatbalesetben Székkutas külterületén, Kakasszéken. Egy házaspár és két 18 éves fiatalember halt szörnyet. Olvasóinkat azóta is foglalkoztatja a tragédia. Sokan lassítanak a vasúti átjárónál, és vetnek egy pillantást a vasúti sín mellett kialakított kis emlékhelyre. Mások megállnak, és próbálják magukban rekonstruálni a történteket. A jelenlegi információk szerint a fénysorompó és a félsorompó is működött. Az úttesten záróvonal tiltja, hogy az autósok átlépjék a saját „térfelüket". Hogy hogyan történhetett, hogy a sofőr a tilos jelzés és a félsorompó ellenére ráhajtott a sínekre? Erre valószínűleg már soha nem kapunk magyarázatot.Több olvasónk is azzal kereste meg lapunkat, hogy szerintük túlságosan rövid ideig „van lehúzva" a sorompó.– A családommal mentünk Orosházáról Hódmezővásárhely felé a baleset utáni napokban. Fehéren villogott a lámpa. Nem volt forgalom, vagyis pillanatok alatt feljutottunk a főútra. Ez csupán néhány másodpercig tartott. Megdöbbenésünkre, amikor oldalra néztünk, már azt láttuk, hogy párhuzamosan velünk, elment a sínen egy vonat, már húzták is fel a félsorompót – mesélte olvasónk.Megnéztük, lemértük az időt. Attól kezdve, hogy a jelzőlámpa pirosra váltott, az első fehér villanásig 40 másodperc telt el. Ezalatt leengedték a félsorompót, elrobogott a vonat, felhúzták a sorompót. A lámpa pirosról fehérre váltott, vagyis szabad továbbhaladást jelzett. A felvetett olvasói kérdéssel megkerestük a MÁV sajtószolgálatát is.– A vasúti átjárók biztosítása nem pótolhatja az emberi figyelmet. Fontos, hogy a járművezetők a kereszteződéseknél minden esetben győződjenek meg a biztonságos áthaladás feltételeiről. Különösen óvatosnak kell lenni a felújított vonalaknál, mert ott nagyobb sebességgel, de csendesebben haladnak a modern vonatok. Veszélyes, ha valaki a tiltó jelzés ellenére megy át a síneken, azt gondolva, hogy úgyis meghallja a mozdonyok és a kocsik zaját. A vonat általános fékútja sokkal nagyobb, mint egy gépjárműé, akár 1000 méter is lehet. Egy 120 km/h sebességgel közlekedő vonat megállásához megfelelő körülmények között 500–600 méter szükséges – közölte lapunkkal a vasúttársaság.A sorompó lezárási idejét egy 1984-es közlekedési minisztériumi rendeleten alapuló vállalati utasítás alapján határozzák meg. A vasúttársaság arra törekszik, hogy az útátjáróknál a sorompók zárvatartási ideje ne legyen indokolatlan mértékű, ugyanakkor a teljes biztonságot is garantálja. A létesítésénél és az üzembe helyezésénél többek között a rendőrség, a közútkezelő és az illetékes önkormányzat szakmai véleményét is figyelembe veszik.A zárvatartási időt az alábbi összetevők határozzák meg: az áthaladást tiltó közúti jelzés megjelenése és a vonat érkezése között eltelt idő, a minimális előzárási idő, a sorompó/félsorompó teljes lezárásához szükséges többletidő, a vonalra a megengedett sebességnél kisebb közelítési sebességből adódó többletidő, a sorompóhoz közeli megállóhely okozta többletidő, a berendezés működésmódjából adódó többletidő.A vasúttársaság leszögezte, a balesetek hátterében az esetek többségében az áll, hogy a közlekedők túlbecsülik saját képességeiket, megpróbálnak átérni még a vonat előtt, esetleg egy pillanatra kihagy a figyelmük. Az okok között szerepel még a gyorshajtás, az agresszív vezetési stílus, a vasúti fényjelző tilos jelzésének figyelmen kívül hagyása, a vezetés közbeni telefonálás is.A balesetek megelőzése érdekében a MÁV fokozott óvatosságra kéri a közlekedőket.