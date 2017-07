45 ezer forintba kerülne megjavíttatni az önkormányzati lakáshoz tartozó korlátot

Hónapok óta balesetveszélyes a lakáshoz tartozó erkély Herczeg Jánoséknál. Fotó: Máté Gergely

– Illő lett volna az önkormányzattól, ha megjavítják a korlátot, mielőtt megkapjuk a lakást – elégedetlenkedett Herczeg János, aki párjával, Molnár Máriával három gyermeket nevel egy Kaszap utcai lakásban, amelyet az önkormányzattól bérelnek havonta 28 ezer forintért. A férfi pékként dolgozik, minimálbérből tartja el családját.

A panelház erkélyeinek korlátjában végig sárga üveget helyeztek el még az építéskor, de Jánosék negyedik emeleti korlátjában ez már azelőtt kitört, hogy odaköltöztek volna. – A gyerekeket egyszerűen nem engedjük ki az erkélyre akkor sem, ha mi otthon vagyunk – jelentette ki a férfi. – Jeleztük a problémát az önkormányzatnak, mire ők közölték velünk, hogy saját költségünkből javíttassuk meg. Ez 45 ezer forintba kerülne – mondta.Ezzel szemben az önkormányzat szerint nem érkezett bejelentés Jánosék részéről, ha mégis, akkor nem tudják, hogy kihez. Egy erkélyt szemléztek az önkormányzat munkatársai az utóbbi időszakban a Lehel utcában, de a Kaszap utcában nem.Herczegék problémái azonban itt még nem érnek véget. Eladásra hirdették meg az általuk bérelt lakást is. Július 12-éig élhetnek elővásárlási jogukkal, de onnantól bárki megveheti a lakást, így valószínűleg kénytelenek lesznek elköltözni.Korábban írtunk arról, hogy a város sok bérlakását értékesíti. – Ha nem kellene elköltöznünk, akkor megjavíttatnám a korlátot, de így albérletet keresünk inkább, mert az utcán nem maradhatunk a három gyerekkel. Már találtunk is egy lakást, amit a héten fogunk megnézni – számolt be János.